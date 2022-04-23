Video Yaşam Hatay'da yaylada yangın: 5 ev yandı! | Video
Hatay'da yaylada yangın: 5 ev yandı! | Video

Hatay'da yaylada yangın: 5 ev yandı! | Video

23.04.2022 | 16:18

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Hatay’ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları kırsalında bulunan Üçkoz Yaylası'nda çıkan yangında 5 ev yandı.

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Edinilen bilgiye göre; Amanos Dağları eteklerinde bulunan Dörtyol'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Üçkoz Yaylasında büyük kısmı ahşap olan bir yayla evinde yangın çıktı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Orman müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri tarafından arasözler ile müdahale edildi. Ancak bir evde başlayan yangın yan tarafta bulunan 4 eve daha sırçada. Kontrol altına alınan yangında 5 ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

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