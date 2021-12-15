Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisi son yolculuğuna uğurlandı | Video
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Balıkesir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül’ün (36) yaralandığı kazada hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı (53), İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkiinde meydana gelen kazada Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte ilerleyen tır ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Lafçı ise sıkıştığı araçta hayatını kaybetti.
Lafçı'nın cenazesi, gönderildiği İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından Narlıdere Şehitlik Camiinde kılınan cenaze namazına Lafçı'nın ailesi sevenleri ve iş arkadaşları katıldı.
Kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül ise tedavisi devam ettiği için cenazeye katılamadı.
SADECE İREM DERİCİ ÇELENK YOLLADI
Cenazeye birçok çelenk gönderilirken, sanat dünyasından sadece şarkıcı İrem Derici'nin çelenk yollaması dikkat çekti.
Lafçı'nın cezanesi, kılınan namazın ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığına defnedildi.