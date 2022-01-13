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OTOMATİK OYNAT
01:25
Hindistan'da yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü | Video 13.01.2022 | 17:29
00:29
Antalya'da avcıların karşısına çıkan ayı ile yavrusu kamerada 13.01.2022 | 17:29
10:41
02:14
KKTC'de korkutan hortum | Video 13.01.2022 | 17:10
00:45
01:09
01:22
Vali amcasıyla gezdi, dünyalar onun oldu | Video 13.01.2022 | 17:01
09:12
00:36
Van'da iş makinesi çığ altında kaldı, operatör son anda kurtuldu | Video 13.01.2022 | 16:30
01:32
06:08
02:10
Jandarma aç kalan tilkiyi elleriyle besledi | Video 13.01.2022 | 16:04
02:31
İstanbul'da 6 bin köpek kayıt altına alındı | Video 13.01.2022 | 15:51
03:22
Sultangazi'de bisiklet hırsızlığı kamerada | Video 13.01.2022 | 15:46
04:02
01:04
Afyonkarahisar beyaz örtüyle kaplandı | Video 13.01.2022 | 13:54
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Kadın girişimcinin imdadına jandarma yetişti | Video 13.01.2022 | 14:40
00:36
Avcılar'da balkona örümcek adam gibi tırmanan hırsız kamerada | Video 13.01.2022 | 14:16
00:23
Antalya’da domuz avına giden avcı, domuzun saldırısına uğradı | Video 13.01.2022 | 13:52
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.