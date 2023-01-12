Video Yaşam Husumetli grupların silahlı kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video
Husumetli grupların silahlı kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video

Husumetli grupların silahlı kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video

12.01.2023 | 09:41

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Şanlıurfa’da hastane önünde karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ile kavganın ortasında kalan bir polis ve bir muhabiri yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kavga, akşam saatlerinde Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde yaşandı. Daha önceden aralarında husumet bulunan iki aile, hastane bahçesinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed Y. ve Bican Ö. yaralanırken silahlardan çıkan mermiler, hastane kantininin camları ile duvarlarına isabet etti. İçerdekiler korku ve panik içerisinde kaçıştı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

POLİS VE MUHABİRLER KAVGANIN ORTASINDA KALDI
Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları olay yerinden uzaklaştırdı. Kısa süre sonra yeniden hastane önünde toplanan taraflar, tekrar kavga etmeye başladı. Kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kavga esnasında şahıslar polislere saldırdı. Kavganın ortasında kalan polis memuru İsmail K. ile DHA Şanlıurfa Muhabiri Ömer Şulul yaralandı. Kafasına taş isabet eden polis memuru İsmail K. yere düştü. Acil servisten sedye getiren polisler, mesai arkadaşlarını içeri taşıdı. Diğer yaralılardan DHA muhabiri Ömer Şulul'a ise ilk müdahaleyi İHA Muhabiri Şinasi İnan yaptı. Devam eden kavgada şahıslardan biri silahla ateş etti. Polis memurları da siper alarak havaya ateş açtı.

Hastanede tedavi altına alınan her polis memuru ile muhabirin durumunun iyi olduğu öğrenilirken kavgaya karıştıkları belirlenen 15 kişi gözaltına alındı.

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