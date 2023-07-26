Video Yaşam Husumetlisinden kaçarak yoldaki bir kadını kendisine siper etti, bacağından vuruldu! O anlar kamerada | Video
Husumetlisinden kaçarak yoldaki bir kadını kendisine siper etti, bacağından vuruldu! O anlar kamerada | Video

Husumetlisinden kaçarak yoldaki bir kadını kendisine siper etti, bacağından vuruldu! O anlar kamerada | Video

26.07.2023 | 09:18

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Muhammed A. (23), yolda karşılaştığı husumetlisi Ahmet A.'yı (28) tabancayla kovaladı. Yol kenarındaki bir kadını kendisine siper eden Ahmet A., Muhammed A. tarafından bacağından vurularak yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed A., daha önce kavga edip, husumetli olduğu Ahmet A. ile yolda karşılaştı. Belindeki tabancayı çıkaran Muhammed A., Ahmet A.'yı kovalamaya başladı. Can havliyle kaçıp, yol kenarında duran kadını kendisine siper etmeye çalışan Ahmet A. ile Muhammed A. arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında Ahmet A.'yı bacağından yaralayan Muhammed A., olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet A., tedaviye alındı.

Öte yandan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

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