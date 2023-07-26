Husumetlisinden kaçarak yoldaki bir kadını kendisine siper etti, bacağından vuruldu! O anlar kamerada | Video
MERSİN'in Tarsus ilçesinde Muhammed A. (23), yolda karşılaştığı husumetlisi Ahmet A.'yı (28) tabancayla kovaladı. Yol kenarındaki bir kadını kendisine siper eden Ahmet A., Muhammed A. tarafından bacağından vurularak yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.
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