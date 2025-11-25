Video Yaşam İBB, Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini yarım bıraktı, vatandaş çileden çıktı | Video
İBB, Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini yarım bıraktı, vatandaş çileden çıktı | Video

İBB, Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini yarım bıraktı, vatandaş çileden çıktı | Video

25.11.2025 | 13:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bölgedeki trafiğin rahatlaması amacıyla 2018 yılında yapımına başlanan ancak Ekrem İmamoğlu döneminde inşaatı durdurulan Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin yapılmaması vatandaşı çileden çıkarttı. Saatlerce trafikte beklediğini ifade eden vatandaşlar duruma isyan etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'nde 2018 yılında yapımına başlanan, yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda olması planlanan ve bölgede 1,5 saat süren trafiği 10 dakikaya düşürmesi hedeflenen Dolmabahçe-Levazım Tüneli'ndeki çalışmalar 7 yıldır ilerlemiyor. Tünelin şantiye alanının atıl halde bırakılması tepkilere neden oluyor. Araç tüneli inşaatını iptal eden İBB bunun yerine aynı yerde yağmur suyu tüneli inşaatını devam ettiriyor. Durumu gören vatandaşlar ise trafiği rahatlatacak olan projenin iptaline isyan ediyor. Projenin Levazım kısmındaki malzemelerin dışarda çalınmaya müsait olduğu, hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı görülüyor. İsteyenlerin tünelin kazılan kısmına kadar ilerleyebildiği ifade edilirken, yarım kalan tünel havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

"ŞUAN Kİ YÖNETİMİN BECERİKSİZLİĞİ DİYORUM"
Beşiktaş'ta yaşayan Mümin Topcan, "Burayı önemsemiyorlar. Aslında İstanbul'un en yoğun trafiği olan noktalarından birisi burası. Özellikle maç günlerinde buraya giriş çıkış neredeyse hiç olmuyor. Levazım Tüneli'nin açılmış olması buraya büyük bir rahatlık sağlayacaktı. Neden durdurulduğunu bilmiyoruz. Yeni belediye yönetiminin iş bilmezliğidir. Yapımına başlanmış bir tünel neden devam ettirilmez? İstanbul'da yapılan tüm projeler birbirine entegredir. Bir taraf tıkandığı zaman her yeri etkiler. Yapılması gerekiyordu yapılmadı. Bu da şuan ki yönetimin beceriksizliği diyorum" dedi.

"HER ZAMAN YAPTIKLARI ŞEY PROJE DURDURMAK ZATEN"
Motosiklet sürücüsü Ahmet Çınar ise, "Levazım Tünel projesini biliyorum, açılacaktı ama açılmadı. Bizim için projenin tamamlanmaması zorluk oluşturuyor. Biz motorcular bile trafikte ilerleyemiyoruz. Proje açılsa trafik büyük oranda rahatlar. Biz şuanda trafikte büyük sıkıntı çekiyoruz. Belediye yönetimi hiç çalışmıyor. Her zaman yaptıkları şey proje durdurmak. Bütün işleri durdurmak. Başka bir iş yapmıyorlar" diye konuştu.

"ÇİLEYİ YİNE BİZ ÇEKİYORUZ"
Ambulans şoförlüğü yapan Ammar Şirayacı ise, " Sabah 8 akşam 5, tüm İstanbul'da olduğu gibi burada da yoğun trafik var. İstanbul'un en kilit noktasının da burası olduğunu söyleyebiliriz. Tünel projesinin durdurulmasını İstanbul halkına yapılan bir eziyet olarak görüyorum. Çileyi yine biz çekiyoruz. Ambulans şoförü olmama rağmen trafikte çok bekliyorum" diye konuştu.

"YOLU KAPATMAK İNSANLARA EZİYETTİR"
Turizm araçlarında şoförlük yapan Bayram Demir ise, "Trafik nedeniyle çok büyük rezalet yaşıyoruz. Müşterilerimiz çok uzun süre bizi beklemek zorunda kalıyor. Tünel projesinin kapatılmasını bir facia olarak görüyorum. Yeni yollar yapılması gerekirken neden bu proje durduruluyor? Yolu kapatmak insanlara eziyettir. Trafikte en çok sıkıntı çeken, turizmciler ve taksiciler oluyor. Bir an önce projenin bitmesi gerekiyor" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İBB, Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini yarım bıraktı, vatandaş çileden çıktı | Video 07:42
İBB, Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini yarım bıraktı, vatandaş çileden çıktı | Video 25.11.2025 | 13:22
Batman’da uyuşturucu tacirleri hassas burun Hector’a yakalandı | Video 01:17
Batman'da uyuşturucu tacirleri hassas burun Hector'a yakalandı | Video 25.11.2025 | 13:22
Avcılar’da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı | Video 00:41
Avcılar'da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı | Video 25.11.2025 | 12:56
Antalya’da acı olay: Ekmek almak için çıkmıştı; kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 02:44
Antalya'da acı olay: Ekmek almak için çıkmıştı; kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 25.11.2025 | 11:50
Pendik’te zehir tacirine baskın: 71 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:03
Pendik’te zehir tacirine baskın: 71 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 25.11.2025 | 11:48
Mardin’de vahşet! Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları kafalarından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 01:46
Mardin'de vahşet! Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları kafalarından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 25.11.2025 | 11:02
Otobüste fenalaşan adam için zamanla yarış! Yolcularla birlikte acile böyle çekti | Video 06:09
Otobüste fenalaşan adam için zamanla yarış! Yolcularla birlikte acile böyle çekti | Video 25.11.2025 | 10:46
Kilis’te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı | Video 00:17
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı | Video 25.11.2025 | 10:46
Beykoz’da feci kaza! Makas atıp kontrolden çıkan araç takla attı | Video 00:14
Beykoz'da feci kaza! Makas atıp kontrolden çıkan araç takla attı | Video 25.11.2025 | 10:30
Beykoz’da feci kaza kamerada: Makas atıp kontrolden çıkan araç takla attı | Video 00:14
Beykoz'da feci kaza kamerada: Makas atıp kontrolden çıkan araç takla attı | Video 25.11.2025 | 10:02
Antalya’da çalınan kamyonlar dolusu plaj kumu bulunup, geri döküldü | Video 09:22
Antalya'da çalınan kamyonlar dolusu plaj kumu bulunup, geri döküldü | Video 25.11.2025 | 09:39
Mersin’deki rüşvet operasyonunda 6’sı gümrük memuru 11 kişi tutuklandı | Video 02:03
Mersin'deki rüşvet operasyonunda 6'sı gümrük memuru 11 kişi tutuklandı | Video 25.11.2025 | 09:26
Adana’da kaza anı hem güvenlik kamerasına, hem de araç kamerasına yansıdı | Video 00:47
Adana'da kaza anı hem güvenlik kamerasına, hem de araç kamerasına yansıdı | Video 25.11.2025 | 09:25
İstanbul’da vapur seferleri iptal edildi | Video 03:11
İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi | Video 25.11.2025 | 08:56
Bursa’da şüpheli yangın kabusu büyüyor! Aynı apartmanda 6. yangın | Video 04:49
Bursa'da şüpheli yangın kabusu büyüyor! Aynı apartmanda 6. yangın | Video 25.11.2025 | 08:55
Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski eşini silahla başından vurup öldürdü | Video 03:09
Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski eşini silahla başından vurup öldürdü | Video 24.11.2025 | 16:03
Amcası tarafından boğazından ve kafasından bıçaklanan motokurye: Kendisi serbest, can güvenliğim yok | Video 02:26
Amcası tarafından boğazından ve kafasından bıçaklanan motokurye: "Kendisi serbest, can güvenliğim yok" | Video 24.11.2025 | 14:49
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun faili ile halay çektiği görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:14
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun faili ile halay çektiği görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.11.2025 | 13:12
Mersin’de korkunç cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar | Video 02:08
Mersin'de korkunç cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar | Video 24.11.2025 | 13:12
Minik Sırma büyüdü teğmen oldu: Bayburt jandarmadan duygulandıran ’Öğretmenler Günü’ mesajı | Video 01:03
Minik Sırma büyüdü teğmen oldu: Bayburt jandarmadan duygulandıran 'Öğretmenler Günü' mesajı | Video 24.11.2025 | 09:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY