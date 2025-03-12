İki genç arasında başlayan tartışma kanlı bitti: 1 yaralı | Video
Denizli'de iki genç arasında başlayan tartışma, gençlerin randevulaşarak buluştukları parkta bıçaklı kavgaya dönüştü. Husumetli gençlerden biri, yanında getirdiği bıçakla karşı tarafı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda olaya karışan ve kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
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