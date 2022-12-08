İmalatta suçüstü yakalandılar! Üç adreste kilolarca kaçak tütün ve kaçak sigara ele geçirildi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:09
01:11
Maskeli soyguncu nefes kesen operasyonla yakalandı | Video 08.12.2022 | 12:10
01:24
Okulun bağış kutusunu çalıp kaçtılar! İkisi de yakalandı… | Video 08.12.2022 | 11:53
01:58
Eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı | Video 08.12.2022 | 10:22
09:37
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Aralık 2022 Perşembe atv izle! | Video 08.12.2022 | 10:54
09:37
04:03
İneklere yapılan manikür pedikür süt verimini arttırdı | Video 08.12.2022 | 09:53
02:02
02:07
Kamyonun altında kalan kişi feci şekilde can verdi | Video 08.12.2022 | 09:51
00:56
Ağrı’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video 08.12.2022 | 09:24
05:36
02:13
Gece kulübüne giden müşteri, tartıştığı 3 çalışanı tabancayla vurdu | Video 08.12.2022 | 09:05
02:25
Ankara'da çıkan yangında 3 dükkanda maddi hasar oluştu | Video 08.12.2022 | 09:01
03:29
02:57
Silah çekip kuyumcuyu soymaya çalıştı | Video 08.12.2022 | 08:49
00:20
Çin'de 18 metre uzunluğunda dev kardan adam | Video 07.12.2022 | 22:49
02:48
Sultanbeyli'de su tankerinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti | Video 07.12.2022 | 18:10
01:39
00:20
İETT şoförü seyir halindeyken telefonuyla oynadı | Video 07.12.2022 | 14:51
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; üç adreste kilolarca kaçak tütün ve kaçak sigara ele geçirdi.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kaçak tütün ve kaçak sigara imalatı yapılan üç farklı adrese baskın yaptı.
105 kilogram paketlenmiş kaçak tütün, 80 kilo 500 gram kıyılmış kaçak tütün, doldurulmuş kaçak sigaralar, dört sigara sarma makinesi, üç hava kompresörü ve sahte bandroller ele geçirildi.
Gözaltına alınan dört kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.