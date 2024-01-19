İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi adliyeye sevk edildi | Video
İnterpol tarafından ‘Kırmızı’ bülten ile aranan ve Eskişehir’ de düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ terör örgütü üyesi adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan DEAŞ üyesi şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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