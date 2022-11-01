Video Yaşam Iraklı sevgilisini öldürüp otomobille kaçarken intihar etti | Video
Iraklı sevgilisini öldürüp otomobille kaçarken intihar etti | Video

Iraklı sevgilisini öldürüp otomobille kaçarken intihar etti | Video

01.11.2022 | 15:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Iraklı sevgilisini öldürüp otomobille kaçarken intihar etti | Video 01:50
Iraklı sevgilisini öldürüp otomobille kaçarken intihar etti | Video 01.11.2022 | 15:34
Öğrenci servisine ateş eden sürücü ikinci kez tutuklandı | Video 00:15
Öğrenci servisine ateş eden sürücü ikinci kez tutuklandı | Video 01.11.2022 | 15:37
Ekiplerin takip ettiği araçtan uyuşturucu madde çıktı! O anlar kamerada | Video 00:42
Ekiplerin takip ettiği araçtan uyuşturucu madde çıktı! O anlar kamerada | Video 01.11.2022 | 15:20
Afyonkarahisar’da vahşet! Yakılan otomobilden 2 erkek cesedi çıktı | Video 01:18
Afyonkarahisar’da vahşet! Yakılan otomobilden 2 erkek cesedi çıktı | Video 01.11.2022 | 15:07
SON DAKİKA: 78 yaşındaki adamdan kan donduran cinayet! Kömürlükte 5 parçaya ayırıp saklamış! | Video 02:32
SON DAKİKA: 78 yaşındaki adamdan kan donduran cinayet! Kömürlükte 5 parçaya ayırıp saklamış! | Video 01.11.2022 | 14:46
Karaman’da 4 katlı binada çıkan yangını korkuttu | Video 01:32
Karaman’da 4 katlı binada çıkan yangını korkuttu | Video 01.11.2022 | 14:40
Dolandırıcılık zinciri Müge Anlı’da kırıldı! 50 milyonluk vurgun yapan Mustafa İnce tutuklandı | Video 08:21
Dolandırıcılık zinciri Müge Anlı’da kırıldı! 50 milyonluk vurgun yapan Mustafa İnce tutuklandı | Video 01.11.2022 | 14:25
FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü Harun Özdeş yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! İşte o anlar | Video 02:03
FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü Harun Özdeş yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı! İşte o anlar | Video 01.11.2022 | 12:46
Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 3’ü kadın 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:44
Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 3'ü kadın 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 01.11.2022 | 10:44
Erzurum’da doğalgaz patlaması! Yerden yükselen alevleri kürekle toprak atarak söndürmeye çalıştılar | Video 08:10
Erzurum'da doğalgaz patlaması! Yerden yükselen alevleri kürekle toprak atarak söndürmeye çalıştılar | Video 01.11.2022 | 10:11
Müge Anlı SON BÖLÜM | 1 Kasım 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 10:26
Müge Anlı SON BÖLÜM | 1 Kasım 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 01.11.2022 | 10:23
Patlayan su borusu asfaltı yerinden söküp yolları göle çevirdi | Video 03:07
Patlayan su borusu asfaltı yerinden söküp yolları göle çevirdi | Video 01.11.2022 | 10:15
Otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuk kamerada | Video 00:57
Otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuk kamerada | Video 01.11.2022 | 09:59
İstanbul’da kaçakçılık operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı | Video 04:14
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı | Video 01.11.2022 | 09:35
Hem en iyi hem de en güvenli havalimanı | Video 01:02
Hem en iyi hem de en güvenli havalimanı | Video 01.11.2022 | 09:33
Tırın açılan damperi yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı | Video 02:47
Tırın açılan damperi yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı | Video 01.11.2022 | 09:24
Arnavutköy’de hafriyat kamyonu inşaat işçilerinin arasına böyle daldı | Video 01:50
Arnavutköy’de hafriyat kamyonu inşaat işçilerinin arasına böyle daldı | Video 01.11.2022 | 09:03
İstanbul’daki yoğun sis vapur seferlerini sekteye uğrattı | Video 01:36
İstanbul'daki yoğun sis vapur seferlerini sekteye uğrattı | Video 01.11.2022 | 08:55
Bilecik’te yaşanan feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı | Video 00:46
Bilecik'te yaşanan feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı | Video 01.11.2022 | 08:43
İzmir’de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 01:50
İzmir'de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 01.11.2022 | 08:42

HATAY'da Şahin Demir, bir süre önce tartıştığı kız arkadaşı Irak uyruklu Sidra Tameemi'yi (32) evinin önünde tabancayla vurarak öldürdükten sonra otomobille kaçarken direksiyonda aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, öğle saatlerinde Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin Demir, bir süre önce tartıştığı kız arkadaşı Irak uyruklu Sidra Tameemi'nin evinin önüne gelip, beklemeye başladı. Demir, bir süre sonra dışarı çıkan Tameemi'yi tabancayla vurup aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Tameemi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOMOBİLİYLE SEYİR HALİNDEYTEN İNTİHAR ETTİ
Şahin Demir, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken aynı silahı başına doğrultup tetiği çekerek yaşamına son verdi. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Tameemi ve Demir'in cesetleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA