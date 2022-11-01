Iraklı sevgilisini öldürüp otomobille kaçarken intihar etti | Video

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HATAY'da Şahin Demir, bir süre önce tartıştığı kız arkadaşı Irak uyruklu Sidra Tameemi'yi (32) evinin önünde tabancayla vurarak öldürdükten sonra otomobille kaçarken direksiyonda aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi.
OTOMOBİLİYLE SEYİR HALİNDEYTEN İNTİHAR ETTİ
Şahin Demir, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken aynı silahı başına doğrultup tetiği çekerek yaşamına son verdi. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi.
Tameemi ve Demir'in cesetleri, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.