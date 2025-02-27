Isparta'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 29 kadın kurtarıldı, 10 kişi tutuklandı | Video
Isparta'da polisin masaj salonlarına düzenlediği operasyonlarda 29 mağdur kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı. Bazı salonlarda özel geçitlerle ulaşılabilen VİP odalarda özel müşterilere fuhuş hizmeti verildiği bildirildi.
Bazı masaj salonlarında izli geçitlerle ulaşılabilen VİP odalar tespit edildi. Bu odalarda fazla para veren müşteriler özel fuhuş odaları bulunduğu belirlendi.
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