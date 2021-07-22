Video Yaşam Isparta’da otomobil ile çarpışan minibüs ikiye bölündü...O anlar kamerada | Video

Isparta’da otomobil ile çarpışan minibüs ikiye bölündü...O anlar kamerada | Video

Isparta’da otomobil ile çarpışan minibüs ikiye bölündü...O anlar kamerada | Video
22.07.2021 | 00:19

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Isparta’nın Gönen ilçesinde otomobille çarpışan minibüs ikiye bölünürken, kazada her iki araçta bulunan toplam 3 kişi yaralandı.

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