Video Yaşam İstanbul Bağcılar'da trafikte akılalmaz görüntü; otomobil kullanan çocuk kamerada

İstanbul Bağcılar'da trafikte akılalmaz görüntü; otomobil kullanan çocuk kamerada

İstanbul Bağcılar'da trafikte akılalmaz görüntü; otomobil kullanan çocuk kamerada
25.08.2021 | 11:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Bağcılar’da trafikte akılalmaz görüntü; otomobil kullanan çocuk kamerada 00:56
İstanbul Bağcılar'da trafikte akılalmaz görüntü; otomobil kullanan çocuk kamerada 25.08.2021 | 11:32
SON DAKİKA: Kartal’da anne ve kardeşini katleden güvenlik görevlisi Ahmet Özcan’ın kamera görüntüleri ortaya çıktı 02:44
SON DAKİKA: Kartal'da anne ve kardeşini katleden güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın kamera görüntüleri ortaya çıktı 25.08.2021 | 11:22
İstanbul Kartal’da annesini ve kardeşini öldüren güvenlikçinin borçları olduğu ortaya çıktı 03:34
İstanbul Kartal'da annesini ve kardeşini öldüren güvenlikçinin borçları olduğu ortaya çıktı 25.08.2021 | 11:05
Bursa’da aç kalınca kamp alanına inen ayılar kamerada! 01:21
Bursa'da aç kalınca kamp alanına inen ayılar kamerada! 25.08.2021 | 10:03
Erzincan’da narkotikten uyuşturucu haplarla Aşı ol çağrısı 01:57
Erzincan'da narkotikten uyuşturucu haplarla "Aşı ol" çağrısı 25.08.2021 | 10:04
Kutlu zafer etkinliğinde Sultanbekov rüzgarı 04:30
Kutlu zafer etkinliğinde Sultanbekov rüzgarı 25.08.2021 | 10:04
3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Memurların emekli ikramiyesi nasıl hesaplanacak? 03:03
3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Memurların emekli ikramiyesi nasıl hesaplanacak? 25.08.2021 | 10:33
İstanbul Kartal’daki dehşet evi kamerada! Annesi ve kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti 01:36
İstanbul Kartal'daki dehşet evi kamerada! Annesi ve kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti 25.08.2021 | 10:16
Deniz Akkaya’nın cezaevine giriş anı kamerada 00:45
Deniz Akkaya'nın cezaevine giriş anı kamerada 25.08.2021 | 09:20
İstanbul Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı 03:55
İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı 25.08.2021 | 08:40
Mersin’de sağlık çalışanlarına darp anı kamerada 02:37
Mersin'de sağlık çalışanlarına darp anı kamerada 25.08.2021 | 08:37
Adana’da sokak köpeğini kaynar suyla haşlayan güvenlik görevlisi kamerada 00:50
Adana'da sokak köpeğini kaynar suyla haşlayan güvenlik görevlisi kamerada 25.08.2021 | 08:37
SON DAKİKA: İstanbul İkitelli’de iş yerinin çökme anı sonrası yaşanan panik kamerada 00:23
SON DAKİKA: İstanbul İkitelli'de iş yerinin çökme anı sonrası yaşanan panik kamerada 24.08.2021 | 16:30
SON DAKİKA: Nevşehir’de hamile kadına şiddet dehşeti kamerada! Sokak ortasında tekme tokat dövdü 05:45
SON DAKİKA: Nevşehir'de hamile kadına şiddet dehşeti kamerada! Sokak ortasında tekme tokat dövdü 24.08.2021 | 15:57
3 yaşındaki kız çocuğuna alkol içirip görüntülerinin çekildiği olayda flaş gelişme! 06:47
3 yaşındaki kız çocuğuna alkol içirip görüntülerinin çekildiği olayda flaş gelişme! 24.08.2021 | 15:27
Niğde’de genç kızların kavgasını cep telefonuyla kayda alana kişiye tepki kamerada! 00:20
Niğde'de genç kızların kavgasını cep telefonuyla kayda alana kişiye tepki kamerada! 24.08.2021 | 15:40
SON DAKİKA: İstanbul İkitelli’de bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:14
SON DAKİKA: İstanbul İkitelli'de bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler... 24.08.2021 | 15:42
Kazdağları’ndaki orman yangınında ayının saldırdığı genç o anları anlattı 04:38
Kazdağları'ndaki orman yangınında ayının saldırdığı genç o anları anlattı 24.08.2021 | 15:04
SON DAKİKA: İstanbul Kadıköy’de Youtuber Mert Armağan’ı döven şahıslar yakalandı 00:22
SON DAKİKA: İstanbul Kadıköy'de Youtuber Mert Armağan'ı döven şahıslar yakalandı 24.08.2021 | 13:50
Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile romantik dansı sosyal medyada olay oldu! 00:14
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile romantik dansı sosyal medyada olay oldu! 24.08.2021 | 13:38

İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki otomobilin direksiyonunda çocuk olduğunu görenler şaşkına döndü. Ebeveyninin de yanında olduğu görülen çocuğun trafikte tehlike saçtığı anlar, başka otomobildekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Bağcılar Güneşli İnönü Caddesi'nden Ateştuğla istikametine doğru ilerleyen 34 BHK 101 plakalı otomobili kullanan 8 ila 10 yaşlarındaki çocuk, trafikte tehlike saçtı. Çocuğun arabanın direksiyonunda olduğu anlar başka otomobilde bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde otomobilin ön yolcu koltuğunda çocuğun ebeveyninin de olduğu görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA