İstanbul Bayrampaşa'da sahte parfüm operasyonu | Video

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İstanbul Bayrampaşa’da 3 kişinin bir araç ile sahte parfüm sevkiyatı yaptığı ihbarı üzerine polis ekiplerinin yaptığı baskınla 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise farklı markalara ait 2 bin 947 adet dolu parfüm ve 2 bin 300 adet boş parfüm şişesi ele geçirildi.
Yapılan aramalarda farklı markalara ait 2 bin 947 adet dolu parfüm ve 2 bin 300 adet parfüm şişesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.