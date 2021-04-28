Video Yaşam İstanbul Beşiktaş'ta metruk binadan düşen molozlar paniğe neden oldu

İstanbul Beşiktaş'ta metruk binadan düşen molozlar paniğe neden oldu

İstanbul Beşiktaş'ta metruk binadan düşen molozlar paniğe neden oldu
28.04.2021 | 09:01

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İstanbul Beşiktaş'ta 2016 yılında boşaltılan ve yıkılma tehlikesine karşı tedbir alınan binadan düşen moloz ve demir parçaları paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri sokağı trafiğe kapattı.

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Olay, saat 02.15 sıralarında Cihannüma Mahallesi Çömezler Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binada meydana geldi. İddiaya göre, gürültü üzerine dışarı camlara çıkan vatandaşlar, 2016 yılında Beşiktaş Belediyesi tarafından yıkılma tehlikesine karşı boşaltılan binanın ikinci katından demir parçaları ve inşaat molozları sokağa düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine zabıta, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SOKAK TRAFİĞE KAPATILDI
Olay yerine gelen ekipler, binanın bulunduğu Çömezler Sokak'ı trafiğe kapattı. Binanın çökmesi durumunda risk altında bulunan park halindeki otomobillerin sahiplerine ulaşan ekipler, araçları da çektirdi. Alınan tedbirlerin ardından binanın durumu ile ilgili karar, gündüz yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

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