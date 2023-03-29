Video Yaşam İstanbul Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı | Video
İstanbul Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı | Video

İstanbul Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı | Video

29.03.2023 | 10:39

İstanbul Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı.

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