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OTOMATİK OYNAT
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Vicdansız adam yavru kediyi sokağa attı | Video 07.08.2022 | 12:51
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Kırıkkaleli Hatice ninenin Kılıçdaroğlu tepkisi | Video 07.08.2022 | 11:31
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Şişelere doldurup satışa hazırladı, suçüstü yakalandı | Video 07.08.2022 | 11:29
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Satmaya hazırlanıyorlardı! Yakalanıp tutuklandılar | Video 07.08.2022 | 11:00
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Düğün konvoyunda pos cihazı ile bahşiş | Video 07.08.2022 | 10:22
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Ayakkabısını kaptırdığı köpeğin metrelerce peşinden koştu | Video 07.08.2022 | 10:22
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İstanbul Boğazı'nda 120 metre boyundaki kargo gemisi arızalandı | Video 07.08.2022 | 09:53
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Soma'daki orman yangınının etrafı çevrildi | Video 07.08.2022 | 08:56
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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret | Video 07.08.2022 | 00:01
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Mersin'deki orman yangını, 4'üncü günde tamamen kontrol altında | Video 06.08.2022 | 23:35
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Gaziantep'te taziye evine silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 06.08.2022 | 23:13
00:15
Tunceli’de bir sığınakta çok sayıda malzeme ele geçirildi | Video 06.08.2022 | 22:51
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Kütahya'da şiddetli yağış sonrası araçlar sel sularında mahsur kaldı | Video 06.08.2022 | 22:32
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Manisa’da ormanlık alanda yangın | Video 06.08.2022 | 22:06
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İstanbul’dan Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan 120 metre boyundaki kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.