Video Yaşam İstanbul bu tarlaya akın ediyor, vatandaşlar tarladan topladıkları ürünleri satın alıyor | Video
İstanbul bu tarlaya akın ediyor, vatandaşlar tarladan topladıkları ürünleri satın alıyor | Video

İstanbul bu tarlaya akın ediyor, vatandaşlar tarladan topladıkları ürünleri satın alıyor | Video

28.07.2024 | 10:26

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği proje kapsamında araziye ekilen ürünler vatandaşlar tarafından toplanarak satın alınabiliyor. Tarladan ürün toplamanın keyfini yaşayan vatandaşlar, adeta Arnavutköy'e akın ediyor. Özellikle hafta sonları dalından toplanan ürünlerin satın alınabildiği tarlada adeta adım atacak yer olmazken, vatandaşlar projenin desteklenip geliştirilmesini istiyor.

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Arnavutköy Dursunköy Mahallesi'nde yol kenarında bulunan arazi üzerine dönemine göre ekilen mevsimlik sebze ve meyvelerin satışı ilginç bir teknikle yapılıyor. Tarlaya giren vatandaşlara kendi elleriyle topladığı ürünleri satın alabilme imkanı sunuluyor. Marketlerde bulunan katkılı ürünlerden ziyade bu tarz tarla ürünlerine hasret kalan İstanbullular bu noktaya adeta akın ediyor. Genelde köylerine hasret kalan vatandaşların çocuklarıyla birlikte hem eğlenceli vakit geçirdiği hem de ürün satın alabildiği noktada özellikle hafta sonları deyim yerindeyse adım atacak yer kalmıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği projeye ilgi her geçen gün daha da artmaya devam ediyor.

Arazinin bulunduğu alan ve vatandaşların çiftlikten ürün topladığı anlar dron ile havadan da görüntülendi. Tarlada yetiştirilen ürünlerin ekim ve bakımları da yine yerli ev hanımları tarafından yapılıyor. Ev hanımları bu noktada eğlenerek türküler söyleyip hem stres atıyor hem de yetiştirdikleri ürünleri toplama imkanı buluyor.

"HAFTADA İKİ DEFA GELİP BURADA ÇALIŞMA YAPIYORUM"
Tarlada çalışan ve ürün yetiştiren Hatice Kaya, "Biz bu tarlada dört seneden beri çalışıyoruz şu anda da domatesleri bağlıyoruz. Bizim için çok basit yapması da çok basit yemesi de çok basit. Haftada iki defa gelip burada çalışma yapıyorum ve bunların bakımlarını yapıyorum sonra satıyoruz. Ben dokuz yaşımdan beri tarlalarda çalışıyorum aslında burada olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.

"BU ORTAMI ÇOCUKLARIMLA BERABER YAŞAMAK HER ŞEYE DEĞİYOR"
Tarlaya gelerek ürünleri kendisi toplayıp satın alan Kadir Candan, " Ben Arnavutköy'de oturuyorum bu tarlaya her sene geliyoruz yaklaşık iki hafta önce geldiğimde henüz açılmamıştı bugün tekrardan geldim. Ben kendimi memleketimdeymiş gibi kendi köyümün bahçesindeymiş gibi hissediyorum. Arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da her zaman tavsiye ediyoruz. Gittikçe buradaki ürünler çeşitleniyor ve çoğalıyor. Bu ortamı çocuklarla beraber yaşamak her şeye değiyor" şeklinde konuştu.

Tarlada çalışan 12 yaşındaki Aziz Ege Özer ise "İnsanların kendisinin toplaması için, organik ürünler yiyebilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Buraya gelen insanlar çocuklarıyla topluyorlar ve çok güzel vakit geçiriyorlar çok da memnun kalıyorlar. Ben burada mısır haşlıyorum veya közlüyorum. Buraya geliyorum çok kalabalık oluyor ve çok mutlu oluyorum" dedi.

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