İstanbul DHKP-C terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

DHKP-C Terör Örgütü'nün sözde Türkiye sorumlusu Y.K. ile ?Sözde Memur Yapılanması" sorumlusu olduğu iddia edilen Y.G.A. yakalanarak gözaltına alındı. DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu bildirilen Caferi Sadık Eroğlu'nun Şubat ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Y.K.'nın sözde Türkiye sorumlusu olarak görevlendirildiği iddia edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince koordineli olarak, DHKP-C Terör Örgütü yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, sözde Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Y.K. isimli kişi ile ?Sözde Memur Yapılanması" sorumlusu olduğu iddia edilen Y.G.A. islim kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre; 1992'den itibaren defaten yakalanıp/tutuklanan yaklaşık 19 yıl cezaevinde kalan ve cezaevinde terör örgütünün organizesinde açlık grevi eylemlerine katılan, en son Ağustos 2020'de yakalandıktan sonra serbest kalan ancak, son operasyonda ele geçirilen dijital verilerde sözde Türkiye sorumlusu olduğu anlaşılan Y.K. isimli şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 2000 yılından itibaren 3 defa cezaevine giren ve aynı şifreli dokümanlarda 'Sözde Memur Sorumlusu' olduğu anlaşılan Y.G.A. isimli şüpheli şahıs saklandığı hücre evinde bu gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu bildirilen Caferi Sadık Eroğlu'nun Şubat ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Y.K.'nın sözde Türkiye sorumlusu olarak görevlendirildiği iddia edildi.



Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.