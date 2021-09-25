İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde İBB’nin kestiği ağaçlar mezarlığın üzerine devrildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin, çevre düzenlemesi kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde kestikleri ağaç şehit mezarlarının üzerine devrildi. Kesilen ağaçlar ekipler tarafından mezarlıklar üzerinden alınarak kamyona yüklendi.
İBB ekipleri, sabah erken saatlerde çevre düzenlemesi kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde ağaç kesimine başladı. Ekiplerin çalışma yaptığı esnada ağaçlardan biri şehit mezarlarının üzerine devrildi. Bunun üzerine şehitliğe kabir ziyaretine gelen bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Tepki üzerine ekipler çalışmalarını yarıda bırakıp buradan ayrıldı. Bir süre sonra alana geri gelen ekiplerin kesilen ağaçları mezarlık üzerinden kaldırarak kamyona yüklediği görüldü.