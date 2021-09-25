Video Yaşam İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde İBB’nin kestiği ağaçlar mezarlığın üzerine devrildi

İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde İBB’nin kestiği ağaçlar mezarlığın üzerine devrildi

İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde İBB’nin kestiği ağaçlar mezarlığın üzerine devrildi
25.09.2021 | 16:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kocaeli’deki işkence dolu cinayeti gece devriye atan polisler çözdü 01:35
Kocaeli'deki işkence dolu cinayeti gece devriye atan polisler çözdü 25.09.2021 | 16:23
İstanbul Edirnekapı Şehitliği’nde İBB’nin kestiği ağaçlar mezarlığın üzerine devrildi 02:29
İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde İBB’nin kestiği ağaçlar mezarlığın üzerine devrildi 25.09.2021 | 16:23
İstanbul’da çocuğa işkence dehşeti! Oğluyla kavga eden çocuğu darp edip kameraya aldı 00:59
İstanbul'da çocuğa işkence dehşeti! Oğluyla kavga eden çocuğu darp edip kameraya aldı 25.09.2021 | 15:51
Ordu’da 340 öğrenciye devlet şefkati! Ordu Valisi Tuncay Sonel SABAH’a konuştu 01:44
Ordu'da 340 öğrenciye devlet şefkati! Ordu Valisi Tuncay Sonel SABAH'a konuştu 25.09.2021 | 11:58
İstanbul’da İnsalık ölmüş dedirten olay kamerada! Ezdiği yayayı yaralı olarak bırakıp kaçtı... 01:07
İstanbul'da "İnsalık ölmüş" dedirten olay kamerada! Ezdiği yayayı yaralı olarak bırakıp kaçtı... 25.09.2021 | 09:52
Eda Naz ve Irmak’ın öldüğü kaza kamerada 00:11
Eda Naz ve Irmak’ın öldüğü kaza kamerada 25.09.2021 | 09:51
Orman yangınlarının ardından sevindiren görüntü! Yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor 03:34
Orman yangınlarının ardından sevindiren görüntü! Yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor 25.09.2021 | 09:30
Kastamonu’da ayı saldırısı dehşet,! 25 koyun öldü 03:07
Kastamonu'da ayı saldırısı dehşet,! 25 koyun öldü 25.09.2021 | 09:28
Şanlıurfa’da yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 01:53
Şanlıurfa'da yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 25.09.2021 | 09:30
İstanbul Boğazı’nda Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı 01:45
İstanbul Boğazı'nda Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı 25.09.2021 | 08:54
İngiltere’de benzin krizi: Nakliye aracı sürücüleri petrol istasyonlarına akın etti | Video 04:07
İngiltere’de benzin krizi: Nakliye aracı sürücüleri petrol istasyonlarına akın etti | Video 24.09.2021 | 17:42
İstanbul Sultanbeyli’de fabrika yangını 00:54
İstanbul Sultanbeyli'de fabrika yangını 24.09.2021 | 17:30
Antalya’da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza | Video 00:27
Antalya'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza | Video 24.09.2021 | 16:25
Sokak ortasında feci şekilde darbettiler | Video 00:52
Sokak ortasında feci şekilde darbettiler | Video 24.09.2021 | 16:25
Zeytin yüklü tır kayganlaşan yolda kaza yaptı | Video 00:14
Zeytin yüklü tır kayganlaşan yolda kaza yaptı | Video 24.09.2021 | 16:23
Mağazadan 10 dakikada 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı | Video 01:44
Mağazadan 10 dakikada 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı | Video 24.09.2021 | 15:55
Sisle kaplanan Palandöken kartpostallık manzaralar oluşturdu | Video 01:52
Sisle kaplanan Palandöken kartpostallık manzaralar oluşturdu | Video 24.09.2021 | 15:34
Adıyaman’da vahşet! Bebeği canlı canlı mezara gömdü | Video 03:43
Adıyaman'da vahşet! Bebeği canlı canlı mezara gömdü | Video 24.09.2021 | 15:34
İstanbul Sancaktepe’de korku dolu anlar! Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı 01:49
İstanbul Sancaktepe'de korku dolu anlar! Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı 24.09.2021 | 15:07
İstanbul Sarıyer’de park halindeki 6 otomobile çarpan kamyonet kamerada 02:11
İstanbul Sarıyer'de park halindeki 6 otomobile çarpan kamyonet kamerada 24.09.2021 | 15:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin, çevre düzenlemesi kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde kestikleri ağaç şehit mezarlarının üzerine devrildi. Kesilen ağaçlar ekipler tarafından mezarlıklar üzerinden alınarak kamyona yüklendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İBB ekipleri, sabah erken saatlerde çevre düzenlemesi kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde ağaç kesimine başladı. Ekiplerin çalışma yaptığı esnada ağaçlardan biri şehit mezarlarının üzerine devrildi. Bunun üzerine şehitliğe kabir ziyaretine gelen bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Tepki üzerine ekipler çalışmalarını yarıda bırakıp buradan ayrıldı. Bir süre sonra alana geri gelen ekiplerin kesilen ağaçları mezarlık üzerinden kaldırarak kamyona yüklediği görüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA