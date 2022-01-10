İstanbul Esenyurt'ta öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada, taraflardan biri sokak üzerindeki iş yerine sığındı. Diğer grup ise o iş yerini taşladı, tekme ve yumruklarla camlarını kırdı. Saldırı anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün saat 20.20 sıralarında, Bağlarçeşme Mahallesi Bağlar Çeşme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; biri yabancı uyruklu, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.



Kavgaya çevredekiler de dahil oldu. Taraflardan biri cadde üzerindeki pasaja sığındı. Pasaja sığınan kişiyi kovalayan 30-40 kişilik grup, pasajın dış kapısına taş atarak zarar verdi. Bunun üzerine hızla iş yerinin kepenkleri kapatıldı. Öfkeli grup, kepenklere yumruk ve tekmeler ile vurmaya başladı. İki kişi, aldığı darbeler ile hafif şekilde yaralandı. Durum, çevredekiler tarafından polis ekiplerine bildirildi. Polisin gelmesiyle saldırgan grup, olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekiplerinin incelemesinde, bir kurusıkı tabanca ele geçirilirken 4'ü 18 yaşından küçük toplam 7 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yaşanan saldırı anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öfkeli grubun iş yerine saldırdığı görülüyor. Camları taşlayan grup, kepenklerin kapanması üzerine tekme ve yumruklar ile saldırıyor.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Esenyurt ilçemiz Bağlarçeşme Mahallesinde bulan bir pasaj içerisinde dün saat 20.20 sıralarında biri yabancı uyruklu, iki şahıs arasında kavga meydana gelmiştir. Olay sonrasında 30-40 kişilik grubun, pasajın dış kapısına taş atarak zarar vermeleri üzerine, güvenlik güçlerimizce yapılan müdahale sonucu kalabalık grup dağıtılmıştır. Meydana gelen 'Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' olayı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda; (4)'ü Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere (7) şüpheli yakalanmış, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."