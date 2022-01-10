Video Yaşam İstanbul Esenyurt'ta öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı
İstanbul Esenyurt'ta öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı

İstanbul Esenyurt'ta öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı

10.01.2022 | 11:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Esenyurt’ta öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı 01:36
İstanbul Esenyurt'ta öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı 10.01.2022 | 11:44
Oğlu öldürülen acılı anne isyan etti! 09:04
Oğlu öldürülen acılı anne isyan etti! 10.01.2022 | 11:36
Manavgat’ta jandarma, uyuşturucu tacirini nefes kesen kovalamaca sonucu yakaladı | Video 03:14
Manavgat’ta jandarma, uyuşturucu tacirini nefes kesen kovalamaca sonucu yakaladı | Video 10.01.2022 | 11:29
Bingöl’de kar nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 01:40
Bingöl’de kar nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 10.01.2022 | 11:27
Bursa’da motosiklet cipe çarptı! O anlar kamerada | Video 00:26
Bursa’da motosiklet cipe çarptı! O anlar kamerada | Video 10.01.2022 | 11:27
Ankara’da narkotik suçundan bir haftada 46 kişi tutuklandı | Video 00:18
Ankara'da narkotik suçundan bir haftada 46 kişi tutuklandı | Video 10.01.2022 | 11:19
Ahlat’ta yoğun kar yağışı | Video 02:27
Ahlat'ta yoğun kar yağışı | Video 10.01.2022 | 11:20
’Örümcek Adam’ sokak hayvanlarının kahramanı oldu, görenler şaşkınlığını gizleyemedi | Video 03:37
'Örümcek Adam' sokak hayvanlarının kahramanı oldu, görenler şaşkınlığını gizleyemedi | Video 10.01.2022 | 11:18
Müge Anlı tamamı kesintisiz 10 Ocak Pazartesi Tek Parça izle! Hatice-Cahit Paslı çiftini kim öldürdü? Sır cinayette yeni gelişmeler! | Video 20:16
Müge Anlı tamamı kesintisiz 10 Ocak Pazartesi Tek Parça izle! Hatice-Cahit Paslı çiftini kim öldürdü? Sır cinayette yeni gelişmeler! | Video 10.01.2022 | 10:50
Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü’nde futbol keyfi | Video 03:21
Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol keyfi | Video 10.01.2022 | 10:54
Sarıkamış’a beklenen kar geldi | Video 00:58
Sarıkamış'a beklenen kar geldi | Video 10.01.2022 | 10:51
Yasak ırklar için Bursa’da önemli çalışma | Video 06:28
Yasak ırklar için Bursa'da önemli çalışma | Video 10.01.2022 | 10:51
Atık çamur solucanlar tarafından sindirilerek organik gübreye dönüşüyor | Video 05:06
Atık çamur solucanlar tarafından sindirilerek organik gübreye dönüşüyor | Video 10.01.2022 | 10:54
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde paraşütle atlamak isteyen Namık Ekin’in yeni rekoru polise takıldı | Video 04:08
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde paraşütle atlamak isteyen Namık Ekin'in yeni rekoru polise takıldı | Video 10.01.2022 | 10:48
Kendini soyduran kuyumcu, polisten kaçamadı | Video 01:15
Kendini soyduran kuyumcu, polisten kaçamadı | Video 10.01.2022 | 10:47
Bitlis Ahlat’ta yoğun kar yağışı | Video 02:27
Bitlis Ahlat’ta yoğun kar yağışı | Video 10.01.2022 | 10:51
Artvin’in Şavşat ilçesindeki Karagöl’ün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video 05:27
Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video 10.01.2022 | 10:47
Şehzadeler TOKİ’nin yüzde 50’si tamamlandı | Video 01:54
Şehzadeler TOKİ'nin yüzde 50'si tamamlandı | Video 10.01.2022 | 10:46
Kurbağalıdere’de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü | Video 03:20
Kurbağalıdere'de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü | Video 10.01.2022 | 10:44
Plastik fabrikasında korkutan yangın | Video 01:02
Plastik fabrikasında korkutan yangın | Video 10.01.2022 | 10:32

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada, taraflardan biri sokak üzerindeki iş yerine sığındı. Diğer grup ise o iş yerini taşladı, tekme ve yumruklarla camlarını kırdı. Saldırı anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 20.20 sıralarında, Bağlarçeşme Mahallesi Bağlar Çeşme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; biri yabancı uyruklu, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.


Kavgaya çevredekiler de dahil oldu. Taraflardan biri cadde üzerindeki pasaja sığındı. Pasaja sığınan kişiyi kovalayan 30-40 kişilik grup, pasajın dış kapısına taş atarak zarar verdi. Bunun üzerine hızla iş yerinin kepenkleri kapatıldı. Öfkeli grup, kepenklere yumruk ve tekmeler ile vurmaya başladı. İki kişi, aldığı darbeler ile hafif şekilde yaralandı. Durum, çevredekiler tarafından polis ekiplerine bildirildi. Polisin gelmesiyle saldırgan grup, olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekiplerinin incelemesinde, bir kurusıkı tabanca ele geçirilirken 4'ü 18 yaşından küçük toplam 7 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yaşanan saldırı anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öfkeli grubun iş yerine saldırdığı görülüyor. Camları taşlayan grup, kepenklerin kapanması üzerine tekme ve yumruklar ile saldırıyor.


VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Olaya ilişkin İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Esenyurt ilçemiz Bağlarçeşme Mahallesinde bulan bir pasaj içerisinde dün saat 20.20 sıralarında biri yabancı uyruklu, iki şahıs arasında kavga meydana gelmiştir. Olay sonrasında 30-40 kişilik grubun, pasajın dış kapısına taş atarak zarar vermeleri üzerine, güvenlik güçlerimizce yapılan müdahale sonucu kalabalık grup dağıtılmıştır. Meydana gelen 'Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' olayı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda; (4)'ü Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere (7) şüpheli yakalanmış, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA