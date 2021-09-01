İstanbul Eyüpsultan'da motosikletten pompalı tüfekle havaya ateş etti
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İstanbul Eyüpsultan'da, motosikletin arkasında yolculuk yapan kişi, pompalı tüfekle havaya 4 el ateş açtı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 30 Ağustos Pazartesi akşam saatlerinde Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 34 EFN 700 plakalı motosikletin arkasında yolculuk yapan kişi, pompalı tüfekle havaya 4 el ateş açtı. Motosikletli magandaların trafikte dehşet saçtığı anlar ise başka bir motosiklet sürücüsünün cep telefonu kamerasınca kaydedildi.