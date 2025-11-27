İstanbul Gaziosmanpaşa'da öğretmen ve öğrencilerin kovulduğu kafe mühürlendi

27.11.2025 | 14:14

Gaziosmanpaşa'da 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle bir araya gelen öğretmen, öğrenci ve veliler, iddiaya göre işletme sahibi tarafından 'az sipariş' gerekçesiyle kovuldu. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bir kişi görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin yayınlanması üzerine işletmeyi denetleyen ekipler, kafeyi mühürledi. Olayı anlatan işletme sahibinin komşusu Mihrinur Kartal, "20 kişilik bir rezervasyon yapılıyor, 40 kişi geliyor. Üstüne ekstra çocuklar var. Mekan zaten daha bohem, butik kafe tarzı bir mekan olduğu için 50- 60 kişi kaldırabilecek bir mekan değil. Ona rağmen oturuyorsunuz, çay kahve içiyorsunuz, gayet güzel ağırlanıyorsunuz. En sonunda bayan kendi kendine dönüp kötülemeye, beğenmediğini söylemeye başlıyor. Diğer müşteriler de rahatsız olunca, Sait Bey de haklı olarak 'Lütfen dışarıya çıkar mısınız?' diyor." dedi.