Video Yaşam İstanbul Kadıköy'de dut ağacı park halindeki otomobilin üstüne devrildi

İstanbul Kadıköy'de dut ağacı park halindeki otomobilin üstüne devrildi

İstanbul Kadıköy'de dut ağacı park halindeki otomobilin üstüne devrildi
21.06.2021 | 09:09

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İstanbul Kadıköy'de binanın bahçesinde bulunan dut ağacı yola devrildi. Ağacın dalları park halindeki bir otomobilin üzerine düşerken araç sahibi ve mahalle sakinleri devrilen ağacın dutlarını topladı. Ağacı kaldırmak için çalışma yapan bir itfaiye eri ise kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

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Olay saat 06.00 sıralarında Kadıköy Suadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın bahçesinde bulunan dut ağacı yola devrildi. Otomobillerinin üzerine ağaç devrildiğini fark eden araç sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri ağacı kaldırmak için çalışmalara başladı. Bu sırada araç sahibinin kızı devrilen ağacın dutlarını elindeki kovaya doldurmaya başladı. Bazı mahalle sakinleri de ona katılarak dut topladı. Araç sahibi Erdal Alnıak, hafif hasar oluşan otomobilini bulunduğu yerden kaldırdı. Öte yandan itfaiye eri, motorlu testere ile devrilen ağacı parçalara ayırmaya çalışırken, ağaçtan kopan parça yüzüne geldi. İtfaiye eri çalışır vaziyette bulunan motorlu testere ile yere düştü. İtfaiye çalışanı yüzünden yaralandı. Ağacın devrilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


"ASIRLIK AĞACIMIZ SON İKRAMINI YAPARAK AYRILDI BİZDEN"
Araç sahibi Erdal Alnıak, "Sabah kalktığımızda yeşilliği fark ettik yolda. İndim baktım yol kapanmış. Arabamın üzerine de gelmiş bir miktar. Bende fazla hasar yok. Asırlık ağacımız son ikramını yaparak ayrıldı bizden. Veda etti. İtfaiye erinin iyi olduğu söyleniyor. Fazla bir malumatım yok. İlk yardım çantası getirdim yardımcı olur diye ama gerek duymadılar." diye konuştu. Dut toplayan Elif Alnıak, "Sabah uyandım baktım böyle bir olay. Benim de canım ağaçtan dut toplamak istiyordu. Kısmet böyleymiş. Arabanın üzerine geldi ama. Cana geleceğine mala gelsin. Biz de dut topluyor olduk. Şifa olsun ne diyeyim." dedi. Belediye ekipleri ise yolda bulunan ağaç dallarını toplayarak yoldan kaldırdı.

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