Video Yaşam İstanbul Kadıköy’de korku dolu anlar! 10 katlı apartmanda yangın paniği
İstanbul Kadıköy’de korku dolu anlar! 10 katlı apartmanda yangın paniği

İstanbul Kadıköy’de korku dolu anlar! 10 katlı apartmanda yangın paniği

04.12.2021 | 09:04

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İstanbul Kadıköy Göztepe’de bulunan 10 katlı binanın 1. Katında yangın çıktı. Çıkan yangın üst katlara sıçradı. Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken 5 kişi dumandan etkilendi. Evin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.c

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Yangın saat 06:00 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Ihlamur Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 10 katlı binanın 1. Katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle ev adeta alev topuna döndü. Üst katlara sirayet etmeye başlayan alevler büyük korku yaşattı. Çevredeki diğer apartman sakinleri korkuyla sokağa çıktığı yangında daire kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken, dumandan etkilenen 5 vatandaş ambulansta tedavi altına alındı.


Sokak üzerinde bir binada gece bekçiliği yapan yabancı uyruklu şahıs ''Ben inşaatta bekçilik yapıyordum. Duman kokusu aldım ve dışarıya çıktım. Çıktıktan sonra yangını gördüm. Bağırarak çevredekileri uyarmaya çalıştım. Herkesi kaldırdım. Hemen itfaiyeyi aradık. Çok yandı bina. Korkmaya başladık. Üst kattakiler de dumandan etkilendi. Şükürler olsun ki şu an söndürüldü yangın. '' dedi.


Binanın alevlere teslim olduğu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


Öte yandan yangını gören mahalle sakini yangına hortumla müdahale etmeye çalışırken itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

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