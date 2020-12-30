İstanbul Kağıthane’de İETT otobüsüne taşlı saldırı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:25
İstanbul Kağıthane’de İETT otobüsüne taşlı saldırı | Video 30.12.2020 | 08:25
01:18
02:01
Çalıntı taşıtmatik ve plakalarla yakıt dolandırıcılığı | Video 30.12.2020 | 08:21
00:32
00:32
00:27
Kocaeli'de bir kişi tamir ettiği aracın altında kaldı | Video 29.12.2020 | 23:50
06:28
Yılbaşı öncesi Bodrum yaz dönemi gibi hareketli | Video 29.12.2020 | 21:00
00:07
00:51
Gaziantep'te dehşet! Annesini öldürdü, 45 dakika sonra... | Video 29.12.2020 | 17:07
01:53
02:15
00:20
Jandarma, silah satıcısını alıcı kılığına girerek yakaladı | Video 29.12.2020 | 17:02
02:26
Çorum'da zile basıp, "Hırsızım" diyen polislere kapıyı açtılar | Video 29.12.2020 | 13:41
04:53
02:43
Adıyaman'da, akrabalar arasında silahlı kavga 3 yaralı | Video 29.12.2020 | 17:02
05:06
00:23
03:00
01:35
Bolu’da arıza yapan otomobilin yanma anları güvenlik kamerasında | Video 29.12.2020 | 15:49
İstanbul Kağıthane’de seyir halindeki iki İETT otobüsüne kimliği belirsiz şahıslar tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Otobüslerde maddi hasar oluşurken, boş olan otobüslerde yaralanan olmadı.
Olay, İstanbul Kağıthane Nurtepe Viyadüğü üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı seferini yapan H2 hatlı İETT otobüslerine, henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından taş atıldı. Atılan taşlardan biri otobüsün orta camına, diğeri de otobüsün arka camına isabet etti. Maddi hasar oluşan otobüslerde yolcular olmaması sebebiyle yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Ekiplerin çevredeki araştırmaları sürüyor.