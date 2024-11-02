Video Yaşam İstanbul Kartal'da çöp dağları yükseliyor... Kötü koku vatandaşları bezdirdi!
İstanbul Kartal'da çöp dağları yükseliyor... Kötü koku vatandaşları bezdirdi!

İstanbul Kartal'da çöp dağları yükseliyor... Kötü koku vatandaşları bezdirdi!

02.11.2024 | 11:01

İstanbul'un Kartal ilçesinde toplanmayan çöpler caddelere sokaklara yayıldı! Yükselen çöp dağlarının kötü kokusu vatandaşları bezdirdi...

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