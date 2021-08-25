Video Yaşam İstanbul Kartal'daki vahşi cinayetle ilgili son dakika görüntüleri ortaya çıktı! Ahmet Özcan'dan şaşırtan soğukkanlılık...

İstanbul Kartal'daki vahşi cinayetle ilgili son dakika görüntüleri ortaya çıktı! Ahmet Özcan'dan şaşırtan soğukkanlılık...

İstanbul Kartal'daki vahşi cinayetle ilgili son dakika görüntüleri ortaya çıktı! Ahmet Özcan'dan şaşırtan soğukkanlılık...
25.08.2021 | 14:34

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İstanbul Kartal’da anne ve ablasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Özcan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir bankada özel güvenlik olarak çalışan Özcan’ın anne ve ablasını öldürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi sabah işe gittiği ve dönüşte yeğenini arayıp “zili çalıyorum açan yok”, deyip çilingir çağırdığı öğrenildi. Şüphelinin Cinayet Büroda cinayetleri soğukkanlılıkla itiraf ederek; “Önce annemi öldürdüm, sonra ablam mutfakta uzanıyordu. Onu öldürdüm. Kıyafetlerimi de Kadıköy’de çöpe attım” dediği öne sürüldü. Öte yandan şüphelinin olayı gerçekleştirdiği bıçağı ablası Yasemin Özcan’ın eline tutuşturup cinayeti onun üzerine atmayı planladığı ileri sürüldü.

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Kartal Atalar Mahallesi Keskin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında dün akşam yaşandı. İddiaya göre bir bankada özel güvenlik olarak çalışan Ahmet Özcan, akşam saatlerinde işten eve gelince zili çaldı açan olmayınca polise haber verdi. İddiaya göre içeri giren ekipler Özcan'ın anne ve ablasını bıçakla öldürülmüş halde buldu. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Ahmet Özcan'ın çelişkili konuşması üzerine Cinayet Büro Ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.


KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SONRASI İTİRAF ETTİ
İncelenen kamera görüntülerinde Ahmet Özcan'ın iki poşet kanlı kıyafetle evden çıktığı görüldü. Bunun üzerine yeniden sorgulanan Özcan anne ve ablasını kendisinin bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.


SUÇU ÖLDÜRDÜĞÜ ABLASINA ATMAK İSTEMİŞ
Ahmet Özcan'ın Pazartesi günü gece saatlerinde annesi Azime ve ablası Yasemin Özcan dışardan eve geldiğinde önce annesini ardından da ablasını bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Özcan'ın olayda kullandığı bıçağı ablasının eline tutuşturup cinayeti o işledi sonra kendini öldürdü süsü vermek istediği öne sürüldü.


HİÇ BİŞEY OLMAMIŞ GİBİ İŞE GİTMİŞ
Ablasını ve annesini öldürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi sabah kalkıp işe gittiği giderken de kanlı kıyafetlerini Kadıköy'de bir çöpe attığı tespit edildi. Şüphelinin işten döndüğünden hiçbir şeyden habersizmiş gibi kapıyı çaldığı ve açan olamayınca polise haber verip ihbarda bulunduğu belirlendi.


KANLI KIYAFETLERİ ÇÖPE ATMIŞ
Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğinde cinayeti itiraf eden Ahmet Özcan işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adliyesine gönderildi. Şüphelinin kanlı kıyafetleri taşıdığı poşetlerle binadan çıkış görüntüsü de ortaya çıktı.

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