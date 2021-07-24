Video Yaşam İstanbul Şile’de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul Şile’de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul Şile’de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
24.07.2021 | 09:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Şile’de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı 00:50
İstanbul Şile’de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı 24.07.2021 | 09:24
TEM Otoyolu Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: 5 yaralı 01:43
TEM Otoyolu Bolu Dağı’nda zincirleme kaza: 5 yaralı 24.07.2021 | 08:45
Denizli'de park halindeki otomobil, üzerine benzin dökülerek kundaklandı 01:25
Denizli'de park halindeki otomobil, üzerine benzin dökülerek kundaklandı 24.07.2021 | 08:44
Kurban Bayramı dönüşü TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu | Video 03:10
Kurban Bayramı dönüşü TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu | Video 24.07.2021 | 00:29
Sudan'daki Mavi Nil'in su seviyesinde rekor artış: Sel uyarısı yapıldı | Video 02:01
Sudan'daki Mavi Nil'in su seviyesinde rekor artış: Sel uyarısı yapıldı | Video 24.07.2021 | 00:01
Ünlü şarkıcı Haluk Levent Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yılı kutlamalarında konser verdi! | Video 01:27
Ünlü şarkıcı Haluk Levent Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yılı kutlamalarında konser verdi! | Video 23.07.2021 | 23:46
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde beliren dolunay mest etti | Video 02:08
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde beliren dolunay mest etti | Video 23.07.2021 | 22:20
Adana'da feci ölüm! Elektrik direğinde akıma kapılarak can verdi 01:25
Adana'da feci ölüm! Elektrik direğinde akıma kapılarak can verdi 23.07.2021 | 16:27
İstanbul Şile'de yasak olmasına rağmen denize girdiler 03:45
İstanbul Şile'de yasak olmasına rağmen denize girdiler 23.07.2021 | 15:23
İstanbul Kadıköy'de küçük çocuk sıkılan suyun altında böyle eğlendi 00:53
İstanbul Kadıköy'de küçük çocuk sıkılan suyun altında böyle eğlendi 23.07.2021 | 15:23
İstanbul Şile'de A Haber ekine saldırı! İBB'ye bağlı cankurtaranlar darp etti 08:09
İstanbul Şile'de A Haber ekine saldırı! İBB'ye bağlı cankurtaranlar darp etti 23.07.2021 | 15:28
Sağlık çalışanları ve polislere saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:32
Sağlık çalışanları ve polislere saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 23.07.2021 | 15:01
Bayramda tatilciler Derya Uluğ'la coştu | Video 03:49
Bayramda tatilciler Derya Uluğ'la coştu | Video 23.07.2021 | 15:01
Edirne'de asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı 02:34
Edirne'de asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı 23.07.2021 | 14:38
İstanbul Şile'de 17 yaşındaki Bedirhan Mengi'nin cansız bedeni denizden çıkarıldı 02:05
İstanbul Şile'de 17 yaşındaki Bedirhan Mengi'nin cansız bedeni denizden çıkarıldı 23.07.2021 | 14:38
Gaziantep'te vahşi cinayet! Kavga eden oğlunu ayırmak isteyen baba kalbinden bıçaklandı 00:56
Gaziantep'te vahşi cinayet! Kavga eden oğlunu ayırmak isteyen baba kalbinden bıçaklandı 23.07.2021 | 14:38
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Hayata döndürebilmek için dakikalarca çabaladılar | Video 03:43
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Hayata döndürebilmek için dakikalarca çabaladılar | Video 23.07.2021 | 14:27
Düğüne çekiciye yüklediği off-road aracıyla gitti | Video 00:37
Düğüne çekiciye yüklediği off-road aracıyla gitti | Video 23.07.2021 | 14:27
Kaybolmadan dakikalar önce sosyal medyadaki son hikayesini böyle çekmiş | Video 04:44
Kaybolmadan dakikalar önce sosyal medyadaki son hikayesini böyle çekmiş | Video 23.07.2021 | 13:26
Denizli'de korku dolu anlar! Yangında mahsur kalan adam, komşusunun balkonuna atladı | Video 01:22
Denizli'de korku dolu anlar! Yangında mahsur kalan adam, komşusunun balkonuna atladı | Video 23.07.2021 | 13:26

İstanbul Şile’de yüzmek için girdikleri denizde kaybolan 5 kişiden birisi olan Ömer Hadi Can’ın da cansız bedenine ulaşıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Şile Ayazma Plajı ve Kızılcaköy Plajı'nda iki gün önce sabah saatlerinde denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Bir kişi sağ kurtarılırken geçtiğimiz günlerde yapılan çalışmalarda 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.


Denizde kaybolan Ömer Hadi Can için arama çalışmaları ilk günden itibaren ekiplerce devam ediyordu.


Bugün sabah saat 07.00 sıralarında Ömer Hadi Can'ın da cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerince denizden çıkarılan Can'ın bedeni hastane morguna kaldırıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA