İstanbul Şile’de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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İstanbul Şile’de yüzmek için girdikleri denizde kaybolan 5 kişiden birisi olan Ömer Hadi Can’ın da cansız bedenine ulaşıldı.
İstanbul Şile Ayazma Plajı ve Kızılcaköy Plajı'nda iki gün önce sabah saatlerinde denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Bir kişi sağ kurtarılırken geçtiğimiz günlerde yapılan çalışmalarda 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Denizde kaybolan Ömer Hadi Can için arama çalışmaları ilk günden itibaren ekiplerce devam ediyordu.
Bugün sabah saat 07.00 sıralarında Ömer Hadi Can'ın da cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerince denizden çıkarılan Can'ın bedeni hastane morguna kaldırıldı.