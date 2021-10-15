İstanbul Sultangazi'de okul çıkışı öğrenci kavgası

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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul Sultangazi'de cadde ortasında bir grup öğrenci, okul çıkışı tartıştıkları arkadaşlarını tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkan bir grup öğrenci aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bir öğrenci, arkadaşları tarafından tekme, tokat ve yumruklarla darbedildi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.