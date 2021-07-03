İstanbul’da 836 suç kaydı olan yankesicinin cüzdan çalma anı kamerada

İstanbul'da girdikleri iş yerlerinde çok sayıda kişinin çantasını, cüzdanlarını, paralarını ve cep telefonlarını el çabukluğu ile çalan iki yankesici yakalandı. O.S. (13) ve Ö.G. (14) isimli iki yankesici son olaylarını Şişli Kurtuluş Caddesi üzerinde gerçekleştirdi. A.B. isimli mağdurun içerisinde gümüş kolyeler, üç çeyrek altın, 200 dolar ve 500 lira olan cüzdanını çalan yankesiciler aynı gün Dolapdere Caddesi üzerinde gözaltına alındı. Yankesicilerin üzerinde iki gümüş kolye ve 440 lira nakit para bulundu.