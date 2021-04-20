İstanbul'da cipi olduğu ortaya çıkan seyyar çorap satıcısı kamerada
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:28
İstanbul'da cipi olduğu ortaya çıkan seyyar çorap satıcısı kamerada 20.04.2021 | 13:01
01:06
01:26
Adana'da minik Muhammed'in yürekleri yakan ölümü! Babası yere yığıldı 20.04.2021 | 11:27
01:37
Alışveriş çantasıyla 10 adresi soymuştu! Yakalandı | Video 20.04.2021 | 12:42
01:07
Durumu ağırlaşan şarkıcı Asya, hastaneye kaldırıldı | Video 20.04.2021 | 12:31
01:43
Villaya tombala baskını | Video 20.04.2021 | 12:29
06:08
01:40
Murat Nehri’ne düşen 6 yaşındaki İpek’in cansız bedenine ulaşıldı | Video 20.04.2021 | 11:52
01:08
00:59
Adnan Oktar'ın halaycı müridine Adli Tıp’tan ret | Video 20.04.2021 | 11:52
11:17
01:02
Ankara polisinden 'arsa avcısı' operasyonu :106 gözaltı | Video 20.04.2021 | 11:10
00:40
02:14
Kısıtlama saatinde boş yolda birbirlerine girdiler: 2 yaralı | Video 20.04.2021 | 11:05
01:40
01:52
İnternet kafede “Counter-Strike” maçına polis baskını | Video 20.04.2021 | 10:40
16:15
08:32
02:13
01:12
Otomobilin zulasından uyuşturucu çıktı | Video 20.04.2021 | 10:16
İstanbul Esenyurt'ta dilenci ve seyyar satıcılara yönelik yapılan denetimlerde, bir kadından cip anahtarı çıktı. Kadının, aracını uzak bir noktaya park ettikten sonra çorap sattığı öğrenildi.