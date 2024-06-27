Video Yaşam İstanbul’da DEAŞ’a yönelik operasyon: 10 gözaltı | Video
İstanbul’da DEAŞ’a yönelik operasyon: 10 gözaltı | Video

İstanbul’da DEAŞ’a yönelik operasyon: 10 gözaltı | Video

27.06.2024 | 10:27

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik 7 ilçede düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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Alınan bilgiye göre, DEAŞ, El Kaide ve benzeri terör örgütleri ve çatışma bölgeleri ile İstanbul'da irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM ekipleri tarafından yakın takip altında tutulan ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için bu sabaha karşı operasyon düzenlendi. İstanbul'da 7 ilçede, 17 farklı adrese yönelik eş zamanlı yapılan baskınlarda, DEAŞ'la bağlantılı olduğu ileri sürülen 10 yabancı yakalandı. Çok sayıda dijital malzemeye de el konulurken, gözaltına alınan bu şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin sorgusuna ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenildi.

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