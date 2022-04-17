Video Yaşam İstanbul’da dehşet anları kamerada! Arkadaşını dövenleri silahla vurarak yaraladı | Video
İstanbul’da dehşet anları kamerada! Arkadaşını dövenleri silahla vurarak yaraladı | Video

İstanbul’da dehşet anları kamerada! Arkadaşını dövenleri silahla vurarak yaraladı | Video

17.04.2022 | 11:21

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İstanbul Ortaköy’de iki zanlı, arkadaşlarını öldüresiye döven guruba silahla saldırdı. Olayda iki kişi yaralanırken saldırganlar Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Cadde ortasında yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre olay 9 Mart akşamı Ortaköy Dereboyu Caddesi'nde yaşandı. Market önünde duran iki grup arasında kavga çıktı. Kavgadan kaçmaya çalışan Rasim Orkun G ve Seymen S. markete sığındı. Ancak markete giren Ramazan B ve Reşit G, Rasim Orkun G.'yi yakalayarak öldüresiye dövdü. Markete girerek olayın engellemeye çalışan Rasim Orkun G.'nin arkadaşları Seymen S. ile Mert T., diğer grup tarafından uzaklaştırıldı.

Kısa bir süre sonra olay yerine tekrar gelen Seymen S., arkadaşını darp eden Ramazan B. ve Reşit G.'yi tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Saldırının ardından Seymen S. ve Mert T. olay yerinden kaçtı. Market dışında olanlar ise silah seslerini duyunca panikle etrafa kaçıştı.

Yaşananların ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, darp edilen Rasim Orkun G., tabancayla vurulan Ramazan B. ve Reşit G.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

BEŞİKTAŞ POLİSİNİN YAKALADIĞI SALDIRGAN TUTUKLANDI
Olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını ve şahısların kaçış güzergahında bulunan kameraları tek tek inceleyen Beşiktaş polisi, kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde Mert T. ve Seymen S. Kağıthane Gültepe'de bir cadde üzerinde olayda kullanılan tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Seymen S. ve Mert T. işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Seymen S. "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mert T. ise serbest kaldı.

ÖLDÜRESİYE DARP EDİLEN ŞAHISTA TUTUKLANDI
Olayda darp edilen Rasim Orkun G'nin geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de karıştığı bir başka kavgada 2 kişiyi silahla bacaklarından vurduğu ve polis tarafından yakalanan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA
Ortaköy'de bir kişinin öldüresiyle darp edildiği o dehşet anları ve sonrasında yaşanan kaçma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, market önünde tartışan şahısların market içinde devam ettikleri görülüyor. Ardından bir şahsın markette bir genci sıkıştırıp defalarca yumrukluyor. Şahıslar biri daha sonra silahını çekerek iki kişiyi vuruyor. Saldırgan kaçarken, yaralananlar yere düşüyor ve diğerlerinin panikle kaçtıkları görülüyor.

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