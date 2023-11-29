İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağışın bilançosu: 1 ölü | Video
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, fırtına ve şiddeti yağışın etkisiyle Kağıthane'de direğin devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, Eyüpsultan'da ise inşaat alanında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 gecekondunun tedbir amaçlı boşaltıldığı, evlerde yaşayanların ise otellere ve misafirhanelere yerleştirildiği belirtildi.
DİREĞİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul'da meydana gelen olaylara yer verilen açıklamada, "İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanında seferler planlandığı şekilde devam etmektedir. İDO 7, BUDO 5 olmak üzere toplam 17 sefer olumsuz hava koşulları sebebi ile iptal edilmiş, boğaz trafiği iki yönlü trafiğe kapatılmıştır. Ekiplerimiz, İstanbul genelinde 9 su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, 1 toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve 2 direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale etmiştir. Saat 01.07 de Bakırköy İlçesi Zeytinburnu sahilinde 'Kadriye Ana' isimli yakıt yüklü gemi kıyıya yakın bölgede karaya oturmuş olup, gemi mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilmiştir. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Saat 02.44'de Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde direk devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Saat 10.42'de Eyüpsultan İlçesi Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa caddesi üzeri inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 adet gece kondu tedbir amaçlı boşaltılmış, evlerde yaşayan vatandaşlar otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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