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Video Yaşam İstanbul’da kaza sonrası "sızan taksici" kamerada | Video
İstanbul’da kaza sonrası

İstanbul’da kaza sonrası "sızan taksici" kamerada | Video

24.04.2024 | 10:22

Kemerburgaz-Göktürk yolunda kaza ihbarına giden itfaiye ekibi, taksiciyi aracın içerisinde uyurken buldu. İtfaiyenin müdahalesine rağmen bir türlü uyanmayan taksici, İHA muhabirinin müdahalesi sonrası uyandı. Bir süre aracın içerisinde bekleyen taksici ardından inip aracını kontrol ettikten sonra kazalı araçla olay yerinden kaçtı. Trafikte seyrederken yalpalayan taksici bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar İHA kameralarına yansıdı.

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Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde 34 TCK 03 plakalı taksi ile seyir halinde olan Serhat Akbaş henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarparak kaza yaptı. Yol kenarında bekleyen taksicinin hareketsiz olduğunu gören çevredeki sürücüler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, olay yerinde geldiğinde kazalı araç içerisindeki taksicinin araç içerisinde uyuduğunu gördü. Birkaç kez taksiciyi uyandırmak için girişimde bulunan itfaiye ekipleri başarısız oldu.

KAZA YAPTI, UYUKALDI, UYANINCA KAZALI ARAÇLA KAÇTI
Bunun üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bu esnada taksinin içerisinde uyumaya devam eden taksiciye bu kez İHA muhabiri müdahale etti. Muhabirin bir süre konuştuğu taksici ardından ayılıp araçtan indi. Taksinin etrafını kontrol eden taksici, ekiplerle konuştuktan sonra polisin geleceğini duyunca aracına binerek hızla uzaklaştı. Kazalı araçla kilometrelerce yol giden taksici, trafikte seyrederken önce yalpaladı ardından da bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar ise İHA kameralarına yansıdı. Taksici dakikalar sonra kazalı araçla gözden kayboldu.

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