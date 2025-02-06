İstanbul'da sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 06.02.2025 | 08:35 İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da dün başlayan kar yağışı bugün de sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası'nın ilçelerinden olan Kartal'ın yüksek kesimlerinde de sabah saatlerinde kar yağışı kendini gösterdi. İşe gitmek için yollara çıkan vatandaşlar yağan karın altında yürüdü.