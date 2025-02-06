İstanbul'da sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkili oldu | Video
İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
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