İstanbul’da yakalanan çete üyesi 52 şüpheli tutuklandı | Video
22.10.2025 | 12:40
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dört gün önce yakalanan çete mensubu 71 şüpheliden 52’sinin tutuklandığı öğrenildi. Tutuklanan kişiler, ‘yağma amaçlı işyeri kurşunlama’, ‘silahlı tehdit’, ‘6136 SKM’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ ve ‘mala zarar verme’ de dahil 32 ayrı eyleme doğrudan ya da dolaylı karışmakla suçlanıyor.
ÇETE YUNANİSTAN'DAN YÖNETİLİYOR
Elebaşılığını firari U.Ş.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, 6 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde, 'yağma amaçlı işyeri kurşunlama', 'silahlı tehdit', '6136 SKM', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' de dahil 32 ayrı eyleme doğrudan ya da dolaylı karışmakla suçlanan zanlılar sün adliyeye sevk edilmişti.
52'Sİ TUTUKLANDI, 19'U SERBEST
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 52'si, üzerlerine atılı suçlar kapsamında tutuklandı. Suç ağının geri kalan 19 üyesinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
Altı ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 50 merminin ele geçirildiği soruşturmada faillerin karıştığı olaylar da aydınlatıldı. 32 ayrı olaya karışan çıkar amaçlı organize suç ağının gerçekleştirdiği bazı eylemler ve iş yerlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırılar, güvenlik kamera görüntülerine de yansımıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:34
İstanbul’da yakalanan çete üyesi 52 şüpheli tutuklandı | Video 22.10.2025 | 12:40
06:57
03:19
Başakşehir’de AVM içindeki kuyumcu 4 dakikada böyle soyuldu | Video 22.10.2025 | 12:17
00:32
02:39
Taksim’de korku evinde kadını darbedip elektroşok cihazıyla çarptı | Video 22.10.2025 | 11:41
03:30
00:39
Jandarma 4 milyon 20 bin makaron ele geçirdi: 9 şüpheli tutuklandı | Video 22.10.2025 | 10:45
00:48
Sosyal medyada sahte bungalov tuzağına 19 tutuklama | Video 22.10.2025 | 10:43
00:18
Büyükçekmece’de 'kapkaççı' köpek kamerada | Video 22.10.2025 | 10:42
02:37
02:22
İş yerinden 1 milyonluk eşya çalan hırsızı dışkısı yakalattı | Video 22.10.2025 | 10:40
05:20
01:02
01:08
02:18
Uygulamaya takılan ehliyetsiz sürücüye 38 bin TL ceza kesildi | Video 22.10.2025 | 10:11
00:28
00:30
00:58
Aracına havlayan sokak köpeklerinden birini ezip kaçtı | Video 22.10.2025 | 08:59
02:16
Kayseri'de otomatik tüfekle kanlı pusu: 1 ağır yaralı | Video 22.10.2025 | 08:36
00:40
Burdur'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı | Video 21.10.2025 | 16:06