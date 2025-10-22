Video Yaşam İstanbul’da yakalanan çete üyesi 52 şüpheli tutuklandı | Video
22.10.2025 | 12:40

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dört gün önce yakalanan çete mensubu 71 şüpheliden 52’sinin tutuklandığı öğrenildi. Tutuklanan kişiler, ‘yağma amaçlı işyeri kurşunlama’, ‘silahlı tehdit’, ‘6136 SKM’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ ve ‘mala zarar verme’ de dahil 32 ayrı eyleme doğrudan ya da dolaylı karışmakla suçlanıyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 'gasp', 'tehdit' ve 'kasten yaralama' da dahil çok sayıda suça karıştıkları belirlenen bir çeteye yönelik geçtiğimiz Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, Yunanistan'da firari durumdaki çete elebaşı U.Ş. tarafından yönetildiği anlaşılan 71 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yakalanmıştı.

ÇETE YUNANİSTAN'DAN YÖNETİLİYOR
Elebaşılığını firari U.Ş.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, 6 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde, 'yağma amaçlı işyeri kurşunlama', 'silahlı tehdit', '6136 SKM', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' de dahil 32 ayrı eyleme doğrudan ya da dolaylı karışmakla suçlanan zanlılar sün adliyeye sevk edilmişti.

52'Sİ TUTUKLANDI, 19'U SERBEST
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 52'si, üzerlerine atılı suçlar kapsamında tutuklandı. Suç ağının geri kalan 19 üyesinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Altı ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 50 merminin ele geçirildiği soruşturmada faillerin karıştığı olaylar da aydınlatıldı. 32 ayrı olaya karışan çıkar amaçlı organize suç ağının gerçekleştirdiği bazı eylemler ve iş yerlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırılar, güvenlik kamera görüntülerine de yansımıştı.
