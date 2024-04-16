İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği'nden Tanzanya’ya Ramazan yardımı | Video

İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, Ramazan 2024 çalışmaları kapsamında Tanzanya’da bir dizi insani yardım faaliyetinde bulundu. Derneğin; kumanya, iftar, zekat - fitre, Adak - Akika Kurbanı ve bayramlık çalışmalarından bugüne kadar toplamda 323 bin Tanzanyalı istifade etti.