İzmir Çeşme'de Top Model Daria Kyryliuk’ın darp edildiğini iddia ettiği mekan ve diğerlerine kötü haber | Video
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İzmir'in Çeşme ilçesindeki 5 eğlence kulübü korona virüs tedbirlerine uymadığı için 15'er gün süre ile kapatıldı. Kapatılanlar arasında Ukraynalı model Daria Kyryliuk’ın darp edildiğini iddia ettiği mekan da bulunuyor.
Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon kişiyi konuk eden gözde turizm noktalarından Çeşme'de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara başkanlığında toplandı. Toplantıda, Çeşme'deki 5 eğlence kulübünün korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 15'er gün süre ile kapatılması kararlaştırıldı. Kapatılan mekanlar arasında, Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'ın dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen The Beach of Momo da yer alırken, Hıfzıssıhha Kurulu kararında, 15'er gün süre ile kapatılmasına karar verilen mekanların, sosyal mesafe kurallarına uymadıklarının defalarca tespit edildiği ve idari yaptırım kararlarına rağmen kural ihlallerine devam ettikleri ve toplum sağlığını tehlikeye düşürdükleri belirtildi.