Video Yaşam İzmir Çeşme'de Top Model Daria Kyryliuk’ın darp edildiğini iddia ettiği mekan ve diğerlerine kötü haber | Video

İzmir Çeşme'de Top Model Daria Kyryliuk’ın darp edildiğini iddia ettiği mekan ve diğerlerine kötü haber | Video

İzmir Çeşme'de Top Model Daria Kyryliuk’ın darp edildiğini iddia ettiği mekan ve diğerlerine kötü haber | Video
05.08.2020 | 14:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir Çeşme'de Top Model Daria Kyryliuk’ın darp edildiğini iddia ettiği mekan ve diğerlerine kötü haber | Video 01:44
İzmir Çeşme'de Top Model Daria Kyryliuk’ın darp edildiğini iddia ettiği mekan ve diğerlerine kötü haber | Video 05.08.2020 | 14:14
Son dakika haberi: Bursa'da paylaşılamayan eski sevgili için bıçaklarla birbirlerine girdiler | Video 00:50
Son dakika haberi: Bursa'da paylaşılamayan eski sevgili için bıçaklarla birbirlerine girdiler | Video 05.08.2020 | 12:39
İç Hastalıkları Uzmanı Doktor'dan flaş ateş ölçümü açıklaması | Video 05:08
İç Hastalıkları Uzmanı Doktor'dan flaş ateş ölçümü açıklaması | Video 05.08.2020 | 12:02
Gaziantep’te fabrikada patlama: 7 işçi yaralandı 3'ünün durumu ağır! | Video 02:05
Gaziantep’te fabrikada patlama: 7 işçi yaralandı 3'ünün durumu ağır! | Video 05.08.2020 | 12:29
Edirne Saros Körfezi'nde ilk kez görüntülenen dev balık görenleri şaşkına çevirdi | Video 00:48
Edirne Saros Körfezi'nde ilk kez görüntülenen dev balık görenleri şaşkına çevirdi | Video 05.08.2020 | 12:08
Son dakika: Kartal Aydos'ta ormanlık alanda yangın | Video 01:09
Son dakika: Kartal Aydos'ta ormanlık alanda yangın | Video 05.08.2020 | 12:06
Adana'da kocadan eşine anahtarlı skandal işkence | Video 02:10
Adana'da kocadan eşine anahtarlı skandal işkence | Video 05.08.2020 | 12:02
İstiklal gazisinin eşine, bakıcı şiddeti kamerada | Video 01:10
İstiklal gazisinin eşine, bakıcı şiddeti kamerada | Video 05.08.2020 | 11:45
Son dakika: Ankara'da İstiklal Savaşı gazisinin eşine skandal işkence görüntüleri | Video 05:46
Son dakika: Ankara'da İstiklal Savaşı gazisinin eşine skandal işkence görüntüleri | Video 05.08.2020 | 11:35
Son Dakika Haberi: İstanbul Sultangazi'de kaçak doğumhaneye çevrilen apartman dairesi baskınından şok görüntüler | Video 02:22
Son Dakika Haberi: İstanbul Sultangazi'de kaçak doğumhaneye çevrilen apartman dairesi baskınından şok görüntüler | Video 05.08.2020 | 11:23
Son Dakika Haberi: Beyrut'taki dev patlamaya hangi madde sebep oldu? 'İsrail saldırdı' iddiası... | Video 05:06
Son Dakika Haberi: Beyrut'taki dev patlamaya hangi madde sebep oldu? 'İsrail saldırdı' iddiası... | Video 05.08.2020 | 11:10
Siirt’te arazi kavgası kanlı bitti :2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 00:59
Siirt’te arazi kavgası kanlı bitti :2 ölü, 1 ağır yaralı | Video 05.08.2020 | 10:50
Son Dakika Haberi: İzmir'de tekne faciası: 4 ölü! 8 yaşındaki çocuk... | Video 01:49
Son Dakika Haberi: İzmir'de tekne faciası: 4 ölü! 8 yaşındaki çocuk... | Video 05.08.2020 | 10:41
İstanbul Tuzla'da sahte deterjan üretilen imalathaneye baskın anı kamerada | Video 00:23
İstanbul Tuzla'da sahte deterjan üretilen imalathaneye baskın anı kamerada | Video 05.08.2020 | 10:27
Son Dakika Haberi: Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı | Video 00:59
Son Dakika Haberi: Adana merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı | Video 05.08.2020 | 09:43
Son Dakika Haberleri | Meteoroloji'den sıcak hava ve yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? | Video 01:35
Son Dakika Haberleri | Meteoroloji'den sıcak hava ve yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? | Video 05.08.2020 | 09:05
Mersin'da tartıştığı babasına kurşun yağdırarak öldüren evlat yakalandı | Video 00:27
Mersin'da tartıştığı babasına kurşun yağdırarak öldüren evlat yakalandı | Video 05.08.2020 | 08:15
Son Dakika | İstanbul trafik durumu: İstanbul'da trafik yoğunluk haritasında son durum ne? | Video 01:08
Son Dakika | İstanbul trafik durumu: İstanbul'da trafik yoğunluk haritasında son durum ne? | Video 05.08.2020 | 08:14
İstanbul Beşiktaş'ta 4 katlı binanın çatı katı yandı | Video 04:44
İstanbul Beşiktaş'ta 4 katlı binanın çatı katı yandı | Video 05.08.2020 | 07:50
Ankara'da feci kaza! Minibüs takla attı: 3'ü ağır, 12 yaralı | Video 02:32
Ankara'da feci kaza! Minibüs takla attı: 3'ü ağır, 12 yaralı | Video 05.08.2020 | 07:50

İzmir'in Çeşme ilçesindeki 5 eğlence kulübü korona virüs tedbirlerine uymadığı için 15'er gün süre ile kapatıldı. Kapatılanlar arasında Ukraynalı model Daria Kyryliuk’ın darp edildiğini iddia ettiği mekan da bulunuyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon kişiyi konuk eden gözde turizm noktalarından Çeşme'de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara başkanlığında toplandı. Toplantıda, Çeşme'deki 5 eğlence kulübünün korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 15'er gün süre ile kapatılması kararlaştırıldı. Kapatılan mekanlar arasında, Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'ın dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen The Beach of Momo da yer alırken, Hıfzıssıhha Kurulu kararında, 15'er gün süre ile kapatılmasına karar verilen mekanların, sosyal mesafe kurallarına uymadıklarının defalarca tespit edildiği ve idari yaptırım kararlarına rağmen kural ihlallerine devam ettikleri ve toplum sağlığını tehlikeye düşürdükleri belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA