İzmir'de 5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında sürücüye tepki: "Bir aileyi yok etti" | Video 04.07.2023 | 14:04 İZMİR'in Menderes ilçesinde, hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşarak karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpışan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ölenlerin yakınları sürücüye tepki gösterdi. Kazada kayınbiraderi Özcan Özer'in de aralarında bulunduğu 4 yakınını kaybeden İsmail Girgin (53), Kazaya neden olan sürücü sağındaki araca makas atarken, toplayamayıp, hakimiyeti kaybetmiş. Kayınbiraderimin otomobiline çarpıp, adeta Azrail'in önüne atmış. Bir aileyi yok etti. Bir evden 4 cenaze çıktı. En ağır cezayı almasını istiyorum dedi.

Kaza, 30 Haziran'da saat 19.30 sıralarında, Kısık Mahallesi İzmir- Aydın kara yolunda meydana geldi. Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer yönetimindeki, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobile, Yusuf İslam Koçak'ın (19) kullandığı hafif ticari araç yandan çarptı. Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak, karşı yönden gelen İsmail A.'nın kullandığı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise otomobilde bulunan Sibel Özer (54) ile Şengül Akbaş'ın (64) yaşamını yitirdiği, her iki araçta bulunan toplam 23 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Özcan Özer (57), oğlu Ali Alperen Özer (18) ile minibüste bulunan Mustafa Kemal Karaca da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 9 yaralının dışında, diğerleri ise tedavileri tamamlanınca taburcu edildi.



KAZA ANINI KAYDETTİ

Kaza anı, bir otomobilin araç kamerası tarafından da anbean kaydedildi. Görüntüde hafif ticari aracın Özcan Özer'in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı.Kazada otomobile çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp, gözaltına alındı. Koçak, sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koçak tutuklandı.



'OTOMOBİLLE MAKAS ATMAK NASIL BİR ZEVK VERİYOR ANLAMIYORUM'

Denizden dönüş yolunda hayatlarını kaybettiği belirlenen Özcan Özer, eşi Sibel Özer ve otistik oğlu Ali Alperen Özer ile ablası Şengül Akbaş ve minibüste bulunan Mustafa Kemal Karaca, 1 Temmuz'da İzmir'de toprağa verildi. Ölenlerin yakınları kazaya neden olan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Ölen Özcan Özer'in eniştesi evli ve 3 çocuk babası işçi emeklisi İsmail Girgin (53), kayınbiraderinin besici olduğunu, kurban kesimlerini ardından her yıl bayramın 3'üncü günü stresini atmak için denize gittiklerini belirtip, Kayınbiraderim özellikle çocukların neşesi yerine gelsin diye denize götürdü. Normalde biz de gidiyorduk. Ancak oğlum çalıştığı için eşim istemedi. Gümüldür'e gitmişlerdi, dönüşte kaza meydana geliyor. Kayınbiraderimin kullandığı otomobile, makas atan hafif ticari araç yandan çarpıyor. Otomobille makas atmak nasıl bir zevk veriyor anlamıyorum. Kazaya neden olan sürücü sağındaki araca makas atarken, toplayamayıp, hakimiyeti kaybetmiş. Kayınbiraderimin otomobiline çarpıp, adeta Azrail'in önüne atmış. Bir aileyi yok etti. Bir evden 4 cenaze çıktı dedi.



'MANEVİ AÇIDAN ÇOK KÖTÜ DURUMDAYIZ'

Hayatını kaybeden Özer çiftinin en büyük hayallerinin 4 erkek çocuklarının evlendiklerin görmek olduğunu da belirten Girgin, Ancak bu hayaller, yok oldu. Hastanede yaralılarımız var. Her yerleri kırık. Taburcu olduklarında ev revire dönecek. Manevi açıdan çok kötü durumdayız. Hastanede tedavileri sürenlere ölenlere ilgili bir şey söyleyemedik dedi.Özcan Özer'in, hastanedeki son anlarında bile çocuklarını düşündüğünü belirten Girgin, Kazadan sonra önden başka araçla giden büyük oğlunu arayıp, 'Oğlum biz kaza yaptık, otomobilin içinde kötü sıkıştım' demiş. Sonrasında ise 'Ali nasıl' diyerek, kaza yapan araçtaki otistik oğlunu sormuş dedi.



'KAZADAN SONRA OLAY YERİNE DÖNMÜŞ'

Kazaya yol açan sürücüye tepkisini dile getiren İsmail Girgin, Katil nasıl olaydan sonra cinayet mahalline döner ya bu da aynısını yapmış. Duyduğumuza göre bu kişi kazadan sonra, sanayiye gidip aracını uygun bir yere park ediyor. Tekrar olay yerine dönüyor. Kazaya bakıyor. Eserini görüyor. Ardından hiçbir şey yokmuş gibi ayrılıyor. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bir aileyi yok etti. Daha bir açıklaması yok. Ülkemizde idam cezası yok ama olsa bu ceza bile buna az gelir. İnsanların hayalini yok etti. Hastanedekilerin geleceği ne olacak bilemiyorum. Perişan durumdayız. Yapacak bir şey yok, elimiz kolumuz bağlı diye konuştu.