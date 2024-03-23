İzmir’de CHP’li belediyenin barınağında köpek katliamı!
İzmir'de CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ne ait hayvan barınağında öldürülmüş köpeklerin bulunduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepki çeken görüntülerde 10 tane köpeğin cansız bedeni olduğu görüldü.
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