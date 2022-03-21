İzmir'de hurdacının girdiği bina çöktü! Enkazdan böyle çıkartıldı | Video

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İzmir'in Konak ilçesinde metruk binaya giren hurdacı, bina çökünce enkaz altında kaldı. Ekipler tarafından enkaz altından çıkartılan adam, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
KÖPEĞİ ENKAZIN BAŞINDAN AYRILMADI
Çöken metruk binada enkaz altında kalan Erdal Özgün'ün 'Mex' adlı köpeği ise, enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çökme sırasında koşarak kurtulan köpeğin, olay yerini terk etmeyip sahibini beklemesi mahalle sakinlerini duygulandırdı.
DEMİR TOPLAMAYA GİRMİŞ
Mahalle sakinlerinden Mehmet Doğan, enkaz altında kalan hurdacının demir toplamak için metruk binaya girdiğini söyleyerek, "Buraya demir toplamaya girmiş. Demirleri toplarken de bina üzerine yıkılmış. Köpek de Erdal'ın köpeğiydi. Erdal da ayaklarından yaralanmış diye duyduk; Allah yardımcısı olsun" açıklamasında bulundu.