İzmir'de kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 8 yaralı | Video

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İzmir’in Ödemiş ilçesinde mıcır yüklü kamyon, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Önce belediye otobüsüne, sonra başka araçlara çarpan kamyonun bir binaya çarparak durabildiği kazada 8 kişi yaralandı, adeta faciadan dönüldü.
100 METRE BOYUNCA ARAÇLARA ÇARPARAK GİTTİ, MARKETİN KÖŞESİNE GİRDİ
Yaklaşık 100 metre boyunca araçlara çarparak ilerleyen mıcır yüklü kamyon, otobüsün ardından hafif ticari araca ve traktöre de çarparken, en son bir binanın köşesindeki markete girdi. Feci kazada adeta can pazarı yaşandı, faciadan dönüldü.
Kazayı görenler hemen durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirirken, olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, olay yerine gelen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de kazayla ilgili bilgi aldı. Kazanın ucuz atlatıldığını söyleyen Eriş, 8 yaralının olduğunu ve durumlarının hafif olduğu söyledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.