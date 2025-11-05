Video Yaşam İzmir’de yol kontrolünde uyuşturucu yakalandı: 2 gözaltı | Video
İzmir’de yol kontrolünde uyuşturucu yakalandı: 2 gözaltı | Video

İzmir’de yol kontrolünde uyuşturucu yakalandı: 2 gözaltı | Video

05.11.2025 | 11:40

İzmir’in Gaziemir ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, bir araçta yapılan aramada 1 silah ile 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuya yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Torbalı-Gaziemir kapama noktasında gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 300 gram metamfetamin, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan S.A. ve B.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kasap dükkanında silahlı kavgada 2 ölü, 2 yaralı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:13
Kasap dükkanında silahlı kavgada 2 ölü, 2 yaralı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.11.2025 | 12:24
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: Temizlikçiye benziyorsun | Video 02:51
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: "Temizlikçiye benziyorsun" | Video 05.11.2025 | 11:46
Sokak köpekleri ilçenin kabusu oldu: Dişleriyle otomobile 108 bin TL’lik zarar verdiler! | Video 01:45
Sokak köpekleri ilçenin kabusu oldu: Dişleriyle otomobile 108 bin TL'lik zarar verdiler! | Video 05.11.2025 | 11:43
İzmir’de yol kontrolünde uyuşturucu yakalandı: 2 gözaltı | Video 00:13
İzmir’de yol kontrolünde uyuşturucu yakalandı: 2 gözaltı | Video 05.11.2025 | 11:40
Kazanın ardından ‘Niye gülüyorsun’ ve ’o vurdu’ tartışması | Video 04:06
Kazanın ardından ‘Niye gülüyorsun' ve 'o vurdu' tartışması | Video 05.11.2025 | 11:27
Bana ne deyip taksinin ücretini ödemeden kaçan kadın kamerada | Video 00:36
"Bana ne" deyip taksinin ücretini ödemeden kaçan kadın kamerada | Video 05.11.2025 | 11:26
Navigasyona bakmak için duran otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 01:41
Navigasyona bakmak için duran otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 05.11.2025 | 11:21
Arkasına Yakışır yaşıma yanlışlarım yazdı, caddeyi egzozuyla rahatsız etti | Video 00:37
Arkasına "Yakışır yaşıma yanlışlarım" yazdı, caddeyi egzozuyla rahatsız etti | Video 05.11.2025 | 10:43
Ters yöne giden sürücüye 9 bin 267 TL ceza | Video 00:31
Ters yöne giden sürücüye 9 bin 267 TL ceza | Video 05.11.2025 | 10:31
FETÖ’nün yeni yapılanmasından 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 01:29
FETÖ'nün yeni yapılanmasından 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video 05.11.2025 | 09:59
Otobüs şoförü yolcu inmeden hareket ederek yolcuyu böyle düşürdü | Video 00:32
Otobüs şoförü yolcu inmeden hareket ederek yolcuyu böyle düşürdü | Video 05.11.2025 | 09:16
Erzincan’da seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 kişi son anda kurtuldu | Video 01:17
Erzincan’da seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 kişi son anda kurtuldu | Video 05.11.2025 | 08:37
Kağıthane’de ‘yol verme’ kavgası kamerada: Motosikletli kaskla saldırdı! | Video 01:10
Kağıthane’de ‘yol verme’ kavgası kamerada: Motosikletli kaskla saldırdı! | Video 04.11.2025 | 16:26
Gabar Dağı’ndaki saklı cennet: 7 katlı apartman mağarası | Video 03:10
Gabar Dağı'ndaki saklı cennet: "7 katlı apartman mağarası" | Video 04.11.2025 | 14:31
Bir Fikrim Var diyen kadınlara KADEM desteği 05:23
“Bir Fikrim Var” diyen kadınlara KADEM desteği 04.11.2025 | 14:16
Muadil ilaç kavgasında yeni görüntüler çıktı! Eczacı kalfası yaşlı adama saldırmış | Video 06:52
Muadil ilaç kavgasında yeni görüntüler çıktı! Eczacı kalfası yaşlı adama saldırmış | Video 04.11.2025 | 13:25
JASAT toprağa gömülü halde sahte lahit buldu | Video 00:49
JASAT toprağa gömülü halde sahte lahit buldu | Video 04.11.2025 | 13:20
Jandarma baskınında 1 kilo kokain, 2 kilo esrar ele geçirildi: 1 tutuklama | Video 01:30
Jandarma baskınında 1 kilo kokain, 2 kilo esrar ele geçirildi: 1 tutuklama | Video 04.11.2025 | 12:32
Van semalarında kartpostallık günbatımı mest etti | Video 04:32
Van semalarında kartpostallık günbatımı mest etti | Video 04.11.2025 | 11:49
Şanlıurfa’da feci olay! Kargo aracının altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 01:44
Şanlıurfa'da feci olay! Kargo aracının altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 04.11.2025 | 11:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY