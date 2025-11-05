İzmir’de yol kontrolünde uyuşturucu yakalandı: 2 gözaltı | Video
05.11.2025 | 11:40
İzmir’in Gaziemir ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, bir araçta yapılan aramada 1 silah ile 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de yol kontrolünde uyuşturucu yakalandı: 2 gözaltı | Video 05.11.2025 | 11:40
