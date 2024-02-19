Jandarmadan ‘Zıpkın-1’ operasyonu | Video 19.02.2024 | 10:31 Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan uygulama ve düzenlenen operasyonlarda 3 bin 480 şahıs sorgulanırken 9 kaçak göçmen yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca suç unsurlarına ve suçlulara göz açtırmamak için 169 personel ile Kızılpınar Dar Sokaklar Aranan Şahıslar Huzur ve Güven Uygulaması yapıldı. 'Zıpkın-1' adı verilen operasyonda 169 personel görev aldı.Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki operasyon ve uygulamada toplamda 3 bin 480 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda aranması olan 37 kişi yakalandı.Ekiplerine operasyonunda 9 kaçak göçmende yakalandı.Uygulamalarda 350 araçta sorgulanırken aranan 1 bir araç ele geçirildi.