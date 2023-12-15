Video Yaşam Kadıköy'de 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası otobüs kamerasına yansıdı | Video
Kadıköy'de 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası otobüs kamerasına yansıdı | Video

Kadıköy'de 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası otobüs kamerasına yansıdı | Video

15.12.2023 | 09:10

Kadıköy'de 3 otomobil ve 2 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı aynı istikamette seyreden bir İETT otobüsünün kamerasına yansıdı.

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Kaza 19.28'de D100 Acıbadem Köprüsü altında Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre hızlı ve kontrolsüz bir şekilde makas atan otomobil önünde seyreden 2 araca ve durakta bekleyen 2 İETT otobüsüne çarpıp zincirleme kazaya sebep oldu. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı aynı istikamette seyretmekte olan İETT otobüsünün kamerasıyla kaydedildi.

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