Kadınların yol verme kavgasını erkekler güçlükle ayırdı | Video
Elazığ’da kadın yaya ve kadın sürücü arasında çıkan yol verme kavgası, polis ekipleri tarafından güçlükle ayrılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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