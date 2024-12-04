Video Yaşam Kadınların yol verme kavgasını erkekler güçlükle ayırdı | Video
Kadınların yol verme kavgasını erkekler güçlükle ayırdı | Video

Kadınların yol verme kavgasını erkekler güçlükle ayırdı | Video

04.12.2024 | 12:33

Elazığ’da kadın yaya ve kadın sürücü arasında çıkan yol verme kavgası, polis ekipleri tarafından güçlükle ayrılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, merkeze bağlı Vali Fahribey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen kadın yaya ile kadın sürücü arasında yol verme üzerinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Kadınlar arasında çıkan kavga polis ve vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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