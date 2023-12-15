Kafes-18 Operasyonunda 20 şüpheli adliyede | Video
Eskişehir merkezli olarak 5 ilde 300 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen ‘Kafes-18 Operasyonu’ ile çok sayıda suça karıştığı tespit edilerek gözaltına alınan 36 şüpheliden 20’si adliyeye sevk edildi.
Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1'i kadın 20 şüpheli, geniş güvenlik tedbirleri eşliğinde elleri arkadan kelepçeli şekilde Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 16 şüphelinin, bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadelerin alınacağı öğrenildi.
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