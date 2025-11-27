Kafeye silahlı saldırıda 2 şüpheli tutuklandı: Olay anındaki panik kameralara yansıdı 27.11.2025 | 09:30 İstanbul Maltepe’de bir kafeye ateş edip kaçan motosikletli iki saldırgan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken olay anı kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Maltepe Yalı mahallesinde 16 Eylül günü akşam saat 22:25 sıralarında meydana gelen olayda motosikletli saldırganlar kafe önünde genç kızlar sohbet ederken bir anda gelip ateş etmeye başladı. Olay yerinde büyük panik yaşansa da kimseye bir şey olmadı. Bu olaydan yaklaşık 1 hafta sonra aynı mekanın önüne gelen iki saldırgan peş peşe ateş açtı. Kurşunlardan 3'ü vale kulübesine isabet etse de yine olayda yaralanan olmadı.