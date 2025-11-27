Kafeye silahlı saldırıda 2 şüpheli tutuklandı: Olay anındaki panik kameralara yansıdı
27.11.2025 | 09:30
İstanbul Maltepe’de bir kafeye ateş edip kaçan motosikletli iki saldırgan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken olay anı kameralara yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
01:45
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı... 27.11.2025 | 09:24
44:10
00:49
00:49
Sultangazi'de yanlış yola giren İETT otobüsü, trafiği tehlikeye attı | Video 26.11.2025 | 16:30
00:13
Çanakkale’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı | Video 26.11.2025 | 15:49
04:57
Ankara'da yangında mahsur kalan ev sahibi hayatını kaybetti | Video 26.11.2025 | 15:46
05:07
Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay son yolculuğuna uğurlandı | Video 26.11.2025 | 14:49
02:38
00:39
01:39
Gümüşhane Üniversitesi'nden rehine operasyonu | Video 26.11.2025 | 13:58
00:45
Hopa açıklarında denizde roket motoru bulunduğu iddiası | Video 26.11.2025 | 13:58
00:24
Motosikletli sürücü ile yaya arasında nazik yol verme inatlaşması | Video 26.11.2025 | 13:57
01:12
06:44
Hector ve Mailo, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu | Video 26.11.2025 | 13:16
01:26
İzmir'de 15 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 7 tutuklama | Video 26.11.2025 | 12:51
01:28
Büyükçekmece'de 3 kişinin öldüğü cinayetlerin şüphelisi yakalandı | Video 26.11.2025 | 12:10
04:16
01:28
Hatay'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 26.11.2025 | 10:54
04:10
Ordu'daki kuyumcu soygunu kamerada | Video 26.11.2025 | 10:54